Hospitales que matan: el documental 'Collective' destapa el caso de corrupción más putrefacto de la sanidad rumana

Pongamos que hablo de Rumanía. Allí, en la discoteca Colectiv de Bucarest, se produjo un incendio el 30 de octubre de 2015. Murieron en el momento 27 personas y muchas más resultaron heridas. Cuatro meses después, la cifra de muertos había subido a 65. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué estaban muriendo los supervivientes del incendio de unas quemaduras que, aparentemente, tenían cura?

Los primeros en hacerse esta pregunta fueron los periodistas del periódico deportivo Gazeta Sporturilor. Prácticamente al mismo tiempo el documentalista Alexander Nanau, motivado por las manifestaciones que se estaban repitiendo en Rumanía contra el gobierno, se planteaba filmar una nueva película observacional.

Así nació Collective –nótese la “l” añadida, es importante–, el documental doblemente nominado al Oscar que destapa uno de los casos de corrupción más aberrantes que ha filmado el cine. Estrenada en plena pandemia, la película parte de las víctimas del incendio de 2015 para poner en evidencia un gobierno y un sistema de sanitario absolutamente putrefacto –gusanos incluidos–, en el que los sobornos y el cohecho terminaron en las muertes de numerosos rumanos indefensos.

“Solo un grupo de periodistas de investigación estaba investigando los casos de manipulación y mentiras del gobierno sobre el tratamiento de las víctimas del atentado y pensamos que a través de sus ojos podríamos hacer una buena película observacional", nos cuenta el director del equipo de Gazeta Sporturilor y, cuando le preguntamos al respecto, admite que es raro que fuesen un periódico deportivo pero que “el resto de la prensa falló, se dedicaron a propagar las mentiras de las autoridades".

Conocidos, respetados y temidos en Rumanía, los periodistas empezaron a recibir llamadas de doctoras y enfermeras –“Siempre mujeres –matiza Nanau– porque son mejores que los hombres, más honestas y se preocupan más por la sociedad”– de los hospitales en los que estaban muriendo los supervivientes del incendio. Nanau decidió empotrarse a los reporteros, ser su sombra, contar estas entrevistas con confidentes en las que empezaron a desvelarse inquietantes descuidos y negligencias sanitarias. Detrás de ellas y mientras los muertos seguían subiendo, al tirar del hilo, siempre había algún conocido del gobierno que se estaba lucrando.

Uno de los periodistas de investigación de 'Collective' HBO

Con ecos a Spotlight o Todos los hombres del presidente, Collective acongoja mucho más. No solo por ser un documental en el que asistimos atónitos a los hallazgos de los periodistas. Incluidos, repetimos, los gusanos. Si no porque pincha en un tema que a ninguno nos es ajeno hoy: la salud. El sistema sanitario de un país. Reflexiona Nanau: “La película, el incendio, se ha convertido en una metáfora de la pandemia. Incluimos el incendio en la película porque queríamos que el público entendiese lo rápido que tu vida puede cambiar dependiendo del funcionamiento de la sociedad en la que vivas. Y ahora, con la pandemia, da la sensación de que todos estábamos metidos en esa discoteca y de que todos hemos sido víctimas de algo que nos ha hecho dependientes de las sociedades a las que pertenecemos”.

De pronto, a mitad de película, el documental pega un giro inesperado. Dejamos a los periodistas a un lado, ya volveremos a ellos para verlos quejarse de las amenazas que están recibiendo, y seguimos al nuevo ministro de sanidad.

“Cuando lo conocí era un chico muy joven, de 36 años, venía del activismo y verdaderamente creía en la transparencia", responde Nanau cuando le preguntamos cómo consiguió convertirse en la sombra de este político nada político, incluso naif, que pretende acabar con la corrupción que campa a sus anchas en Rumanía y que a veces nos hace pensar que estamos viendo The Office.

Un nuevo ministro de sanidad de Rumanía en 'Collective' HBO

“Fue muy valiente al dejarme entrar en el ministerio y era consciente de que todo el mundo nos iba a odiar pero creo que entendió lo importante que era que alguien grabase las cosas horribles que les iban a suceder en el mandato tan corto que tuvieron en el poder”, añade el director. ¿Qué cosas? Mejor verlo para creerlo. Lo que sí adelantamos es el poso devastador que dejan esas cosas al final del visionado, cuando en las elecciones se demuestra que todo sigue igual de podrido que al principio.

Nanau, sin embargo, se muestra más optimista. "Mucha gente ha visto este documental. Mucha gente joven, sobre todo. También sabemos, porque nos lo contaron los periodistas, que una vez que estrenamos la película, el número de los confidentes creció muchísimo. Creo que al ver el documental la gente empezó a confiar más en la prensa. Me parece que la gente entendió lo importante que es la prensa como el guardián de nuestras sociedades”. ¿No lo sabíamos antes? “Fíjate –me dice–. No tenemos películas sobre periodismo en Europa. No tenemos una cultura de cine de periodismo porque no lo hemos visto como un pilar de nuestras sociedades".

Familiar de una de las víctimas. 'Collective' HBO

Y cuando le pregunto si cree que unos países son más corruptos que otros, responde enseguida. “Hace 10 años pensábamos que el oeste era menos corrupto que el este de Europa. Creo que ahora es un hecho que todos los países lo son por igual. Lo hemos visto en EE UU, en Reino Unido, gobiernos que han comprado sistemas de protección para el coronavirus a empresas de amigos suyos”, explica, y recuerda el caso de dos parlamentarios del partido de Angela Merkel acusados de aceptar sobornos de medio millón de euros de empresas de producción de mascarillas. ¿Les suena?

Collective puede verse en HBO.