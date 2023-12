La profesora que se acostó con un alumno de 12 años: la historia real de 'Secretos de un escándalo'

En apenas unos días se estrena en salas de Estados Unidos el que muchos consideran uno de los largometrajes del año, Secretos de un escándalo, dirigido por Todd Haynes y presentada hace unos meses en Cannes. El inquietante melodrama está protagonizado por Natalie Portman y Julianne Moore, que da vida a una actriz que se está preparando para rodar una película indie donde encarnará a Mary Kay LeTourneau, aquella profesora de Seattle (EE UU) que en 1997 copó todos los titulares de la prensa tras ser condenada por haber ‘violado’ a uno de sus estudiantes.

Mary Kay, nacida en 1962 en California, era hija de John Schmitz, un congresista ultraconservador que se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1972 por el Partido Independiente Americano, y que llegó a ser expulsado de la sociedad ultraderechista John Birch por su retórica extremista —para sorpresa de nadie, en 1982 se descubrió que tenía una segunda familia con una mujer que, entre otras cosas, era una antigua alumna suya—.

Mientras estudiaba en la Universidad Estatal de Arizona, Mary Kay conoció a Steve Letourneau, su primer marido, con el que tuvo cuatro hijos. “Fue duro decidir si me casaba o no”, explicó sobre esa etapa. “No nos conocíamos casi. Siempre tuvimos problemas de pareja, pero en la enseñanza encontré mi gran refugio. El aula era mi mundo”.

A los 34 años, Mary Kay ejercía de profesora en una escuela del sur de Seattle donde enseñaba a Vili Fualaau, un problemático chaval de doce años, de ascendencia samoana y familia desestructurada. "Había un respeto, una comprensión, un espíritu, un entendimiento entre nosotros que fue creciendo con el tiempo", declaró una vez. “Era el tipo de sentimiento que tienes con un hermano o una hermana: la sensación de que forman parte de tu vida para siempre".

Atracción fatal

En esa época, Vili mostraba buenas aptitudes artísticas que su profesora se complacía en cultivar. Tanto es así que le compró material artístico, le llevó a museos y le ayudó a desarrollar habilidades de escritura de poesía. Pero todo se complicó cuando el crío empezó a pasar más tiempo en casa de Mary Kay, haciendo los deberes del colegio, y un día cualquiera le confesó que se sentía sexualmente atraído por ella.

La profesora atravesaba entonces una grave crisis matrimonial, y no solo encontró consuelo en sus brazos, sino que también empezó a fantasear con él. Unos días antes de que Vili cumpliera trece años, se acostaron juntos por primera vez. Los abusos sexuales salieron a la luz después de que el marido de Mary Kay encontrase en su casa algunas cartas de amor escritas por ella y dirigidas a su amante. Luego, un familiar de Steve denunció la aventura ante la policía y Mary Kay acabó detenida por violación de un menor.

Profesora y alumno tuvieron su primera hija mientras ella esperaba sentencia tras declararse culpable de violación de menores en segundo grado. Al final Mary Kay fue condenada a siete años y medio de prisión. Varios meses después le dieron la libertad condicional, pero desobedeció las órdenes del tribunal de mantenerse alejada de Vili —la policía la descubrió junto al estudiante en un coche aparcado— y el juez la volvió a poner entre rejas, esta vez con la idea de que cumpliese íntegra su pena.

Su segunda hija, Georgia, nació en penitenciaría en octubre de 1998. Después del parto, Steve le pidió el divorcio a su esposa y le comunicó que se mudaba con sus hijos a Alaska. Para mitigar el dolor, Mary Kay se dedicó a dar clases a las reclusas y escribió un libro —titulado Un único crimen, el amor—, donde su amante y ella defendían que su relación fue consentida y que estaban muy enamorados el uno del otro.

Tampoco lo pasó bien Vili, que cayó en un pozo de alcohol y drogas al sentirse totalmente solo y ver cómo los medios sensacionalistas se cebaban en la madre de sus hijos, a la que apodaron ‘la violadora de menores’. “Fue un cambio gigantesco”, contaría. “Y nadie me ayudó… Ni mi familia ni los psiquiatras, nadie. Los médicos y terapeutas no sabían bien qué hacer conmigo. Querían atiborrarme a antidepresivos. Y mis amigos, claro, no sabían qué decirme. ¿Cómo me iban a aconsejar sobre ser padre? La persona con la que necesitaba hablar era Mary. Insistí siempre para que me dejaran hablar con ella, pero fue imposible”.

El final agridulce de un romance controvertido

La californiana no recuperó la libertad definitiva hasta agosto de 2004. Poco después consiguió que se levantara la orden de alejamiento contra ella y se casó en secreto con Vili, en una ceremonia emitida en exclusiva en una cadena de televisión previo pago de su importe. "¿Lamento que sea el padre de mis hijos, que estemos casados y que sea el hombre de mi vida? No, no lo estoy", dijo en un documental la estadounidense, a quien los medios siempre demonizaron por su comportamiento depredador hacia su pupilo.

Los tortolitos se mantuvieron lejos del ojo público después de celebrar su boda, aunque en 2009 aparecieron juntos en un bar de Seattle para celebrar una fiesta bautizada como Hot For Teacher, donde Vili ejerció de pinchadiscos. Según su propio testimonio, ambos llevaban entonces una vida tranquila en una casa ubicada en el mismo barrio en el que se conocieron, y Mary Kay trabajaba como asistente legal al tiempo que seguía apareciendo en la lista federal de delincuentes sexuales.

Su controvertido romance continuó hasta que Vili presentó una demanda de separación en 2017, por motivos que no reveló, aunque siguieron viviendo juntos. "La diferencia de edad, todas esas cosas, no se me pasaban por la cabeza", aseguró el joven, entonces ya treintañero, en un documental de 2018 donde Mary Kay se refería a él como "el hombre de mi vida".

Por desgracia para ambos, a principios de 2020 la estadounidense fue diagnosticada de cáncer de colon en estadio IV. En julio de ese año, tras pasar un mes en cuidados paliativos, falleció a los 58 años. Según su entorno cercano, estaba rodeada de sus hijos y de Vili cuando dejó de respirar.

