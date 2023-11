La historia real de 'Nyad' en Netflix: Annette Bening interpreta a la nadadora de 64 años que cruzó el mar de Cuba a Florida

Tras décadas dedicada al mundo del deporte de élite, la nadadora de largas distancias Diana Nyad lograba triunfar a los 64 años. Y lo hacía rompiendo numerosos récords al cruzar 110 kilómetros a nado, partiendo de Cuba y finalizando el recorrido en Florida. Un mismo tramo que había intentado cruzar hasta en cinco ocasiones anteriores y que terminaría conquistando después que muchos pensaran que se había retirado.

El 2 de septiembre de 2013, después de casi 53 horas en las aguas del Atlántico, Nyan se convertía en la primera mujer que lograba realizar este trazado sin una jaula protectora. No sin mucho sufrimiento. Durante el trayecto llegó a vomitar en varias ocasiones, tragó numerosa agua y sufrió fuertes rachas de viento que amenazaron con frenar su sueño. Pero, contra pronóstico, la neoyorquina tocaba las mieles del éxito al alcanzar las costas de EE UU.

No es un asunto baladí. Durante esta travesía, Nyad podría haber sufrido encuentros con tiburones, picaduras de medusas y otros animales marinos o incluso temporales huracanados inesperados. A esto hay que sumarle que pasados los 60 años los riesgos de sufrir problemas cardíacos aumentan con facilidad en un hito de este calibre.

La historia de un sueño que resultó inalcanzable durante 35 años y que Netflix recoge ahora en su nuevo filme Nyad, donde la actriz nominada al Oscar Annette Bening (American Beauty) interpreta a la nadadora, mientras que Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin (Free Solo) se sitúan tras la realización.

El récord de Diana Nyad llega a Netflix

Nacida el 22 de agosto de 1949, en la ciudad de Nueva York, Diana Nyad es conocida por sus trabajos como escritora, periodista, nadadora de larga distancia y jugadora profesional de ráquetbol. Abiertamente lesbiana y superviviente a los abusos sexuales que sufrió en su juventud de su padrastro y de su entrenador, Nyad decidía alejarse de la natación de élite con tan solo 30 años. Pero nunca abandonó del todo su sueño.

Más de 30 años después de haberlo intentado, Nyad decidía retarse a sí misma y cruzar el mar de Cuba a Florida. La norteamericana ya lo había intentando con anterioridad por primera vez en 1979, después vendrían otros cuatro intentos más hasta 2013, el año en el que finalmente lo conseguía. Siempre aupada por su entrenadora Bonnie Stoll.

Ella misma llegó a confesar que su introducción en el mundo del ráquetbol, un juego parecido al squash y reconocido por el Comité Olímpico Internacional en el que llegó a estar entre las 30 jugadoras más destacadas de EE UU, sería clave para que finalmente alcanzara su meta.

Nyad lograba esta gesta tan solo año antes de que la australiana Chloe McCardel rompiera el récord del mundo de natación de larga distancia, superando los 173 kilómetros. Una cifra de infarto que actualmente alcanza la friolera distancia de 186,3 kilómetros en la categoría femenina, de la estadounidense Sarah Thomas, y los 250 kilómetros en la masculina, del español Pablo Fernández.

McCardel completaba a los 29 años el recurrido que separa el extremo sur de Eleuthera y Nassau, ambas en Bahamas, durante el cual fue picada por entre 10 y 12 medusas en los brazos, piernas, hombros y axilas, demostrando la dureza del desafío. Y más teniendo en cuenta que la propia McCardel había intentado completar sin éxito en 2013 el mismo recorrido que lograba Nyad.

Autobiografía de Diana Nyad Amazon

Nyad abordaba su historia en su autobiografía Find a Way: The Inspiring Story of One Woman's Pursuit of a Lifelong Dream (Encuentra un camino: la inspiradora historia de la búsqueda de un sueño de toda la vida por parte de una mujer). Publicado en 2016, este libro fue recomendado incluso por Hillary Clinton durante su intento de alcanzar la presidencia de EE UU en las elecciones presidenciales de ese mismo año.

Ahora, los directores Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin adaptan esta historia al cine en Nyad, el filme disponible ya en Netflix en el que Annette Bening también está acompañada de Jodie Foster (El silencio de los corderos), en el papel de su entrenadora. Un filme de la pareja de cineastas que ya se situó detrás de la historia real de Free Solo, narrando las hazañas del escalador Alex Honnold, y promete convertirse en un bombazo en el streaming estas semanas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.