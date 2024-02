El hijo de Cillian Murphy debutará en la gran pantalla en el nuevo filme de Taika Waititi

El mundo del cine corre por las venas de la familia Murphy. En un año en el que Cillian Murphy continúa engrandeciendo su legado en el séptimo arte en su papel como protagonista de Oppenheimer, que suena en todas las quinielas para arrasar en los Oscar 2024 a través de sus 13 nominaciones, Deadline ha sorprendido al anunciar que el hijo del actor hollywoodiense será uno de los protagonistas del nuevo filme de Taika Waititi.

Aran Murphy debutará en Klara And The Sun, el nuevo título del cineasta de Jojo Rabbit, Thor: Love and Thunder y Lo que hacemos en las sombras. Waititi ya anunciaba con anterioridad que esta adaptación del bestseller homónimo de Kazuo Ishiguro contaría con la presencia de Jenna Ortega y Amy Adams entre los personajes principales, sumando también a la joven debutante Mia Tharia.

Con tan solo 11 años, Aran Murphy ya triunfaba con la obra de teatro Hamnet, que permitió que viajara por varias ciudades del mundo durante su producción. Posteriormente, el pequeño aparecía en el filme Lola (2022), dirigido por Andrew Legge y protagonizado por Emma Appleton (The Witcher, The End of the F***ing World). Un título que sin embargo no lograba distribución cinematográfica y que en España puede verse a través de Filmin.

Klara And The Sun narra la historia de Klara (Ortega), una amiga artificial diseñada para prevenir la soledad y adquirida por una madre (Adams) y su hija adolescente (Tharia), quien sufre una misteriosa enfermedad. Así, Klara intentará salvar a la joven, mientras aprende del poder del amor humano. Por su parte, el joven Murphy interpreta a Rick, el mejor amigo y vecino de Josie.

Aran, quien acompañaba recientemente a Murphy en la entrega de premios de los Globos de Oro, cuenta en la actualidad con 16 años. Una edad muy adelantada a la de su padre quien no apareció hasta los 26 años en su primera película, La leyenda de Sweety Barret (1998), a pesar de que llevaba décadas dedicado al mundo de la actuación y mostraba un enorme interés por la música desde su infancia.

Cillian llegaba a confesar en el pasado los "celos" que tenía ante el tesón y la falta de nervios de su hijo en su trabajo como actor. "Cuando subía al escenario estaba tan tranquilo. Después bajaba y preguntaba como si nada cuál era el resultado del partido del Liverpool", confesaba entre bromas el irlandés. Ha nacido una estrella.

