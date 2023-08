La hija de Monica Bellucci sigue los pasos de su madre y Claudia Cardinale: prepárate para caer

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Deva Cassel cumplirá 19 años el próximo 12 de septiembre. Uno más de los que tenía Claudia Cardinale cuando debutó en la gran pantalla: era el Festival de Berlín de 1956 y la futura estrella nacida en Túnez aparecía con sus compañeros de clase en el corto Les anneaux d'or, de René Vautier. Ahí llamó la atención de Jacques Baratier, que la ficharía para Goha (1958) e iniciaría el enloquecimiento de productores y cazatalentos por doquier.

No es que Deva Cassel vaya a necesitar causar una impresión similar, pues la hija mayor de Monica Bellucci con Vincent Cassel no podría estar mejor apadrinada, y además ya está acostumbrada a ser el centro de todas las miradas por su trabajo como modelo para Dolce & Gabbana, ser imagen de Cartier, Dior, Coperni, Jacquemus y muchas más marcas de lujo.

No obstante, es de esperar que su aparición en el Festival de Locarno cause algún tipo de conmoción similar. La Piazza Grande del prestigioso certamen suizo acoge la proyección fuera de competición de La bella estate, la adaptación de El bello verano de Cesare Pavese que ha dirigido Laura Luchetti.

Cassel interpreta a una joven artista llamada Amelia, que se gana la vida posando para otros pintores. Ella será quien contagie su libertad bohemia a la protagonista, Gina (Yile Vianello), recién llegada a la gran ciudad desde su pueblo en el verano de 1938, que no tardará en tornar su admiración en puro enamoramiento. Una revisión libre del clásico literario que la directora italiana impregna de sensualidad en colaboración con el director de foto Diego Romero, habitual de Roberto Minervini.

'La bella estate' Cinemanía

Deva Cassel en Netflix

El título que realmente marcará la eclosión del fenómeno Deva Cassel a nivel popular seguramente sea otro que se está gestando en Netflix en estos momentos. Se trata de una nueva adaptación de El gatopardo, la aclamada novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que Luchino Visconti llevó al cine en 1963.

La película de El gatopardo, una rotunda obra maestra del séptimo arte, fue una fastuosa superproducción protagonizada por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale en el papel de Angelica Sedara, la ahijada del noble siciliano protagonista, don Fabrizio Salina, cuyo escudo de armas muestra el gatopardo al que hace referencia el título.

El papel de Angelica es justamente el que interpreta Deva Cassel en esta nueva versión de El gatopardo con forma de miniserie de seis episodios comandada por Tom Shankland, veterano del streaming (ha dirigido episodios de The Leftovers, House of Cards, The Punisher, La serpiente, Los hombres del S.A.S...).

Deva Cassel en el rodaje de 'El gatopardo' Netflix

Kim Rossi Stuart (Nuestros mejores años), Benedetta Porcaroli (Amanda) y Saul Nanni (Brado) completan el reparto de una producción que se encuentra en pleno rodaje en localizaciones de Palermo, Siracusa y Catania. Su estreno en Netflix está previsto para 2024.

