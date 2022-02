Helen Mirren "suplicó" a Vin Diesel que contara con ella para 'Fast & Furious'

Para tratarse de una franquicia con tanto coche hiperveloz, tanto reggaetón y tanto músculo, la presencia de Helen Mirren en las entregas de Fast & Furious puede resultar chocante: ¿qué hace la actriz de La reina poniendo firme al reparto de la franquicia, empezando por Jason Statham, su hijo en la ficción?

Pues, según ha confiado la propia Mirren en una entrevista con The Hollywood Reporter (vía The Playlist), esto no se debió a los manejos de un representante o una agencia de casting, sino a que ella misma abordó a Vin Diesel para que la incorporase al reparto. "No se lo pedí: se lo supliqué", afirma.

A continuación, explica los pormenores de su encuentro con el intérprete de Dom Toretto. "Creo que fue en el teatro o algo así: él estaba allí y me lo presentaron. Y no tuve vergüenza ninguna: '¡Oh, Dios, me encantaría salir en una de tus películas! ¡Por favor, déjame salir!". Caballeroso él, prosigue Mirren, Diesel respondió "con esa voz grave, tan bonita" que vería lo que podía hacer.

Como ya sabemos, Diesel cumplió como un señor, algo de lo que la Mirren se alegra mucho. "Me encontró este pequeño gran papel, que resultaba perfecto. Nunca había hecho nada parecido antes: una de esas superproducciones", explica la actriz, que revela los motivos de su interés por Fast & Furious: "Me encanta conducir y quería salir al volante de un coche rápido".

Durante su carrera, Vin Diesel ha demostrado gran afinidad con las grandes damas del cine británico. Sin ir más lejos, para Las crónicas de Riddick, el actor persuadió a Judi Dench de que aceptara su papel mandándole flores. Y, una vez en el plató, la veterana y él mataban los tiempos muertos del rodaje jugando partidas de Dungeons & Dragons (un pasatiempo al que Dench se había aficionado gracias a sus nietos). ¿Le veremos colaborando con Maggie Smith en el futuro?