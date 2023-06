HBO sube por primera vez el precio de la suscripción en España: así afecta la nueva tarifa al 50% de descuento para siempre

Las plataformas de streaming están tan popularizadas y asentadas en nuestras formas de ocio que todo movimiento con los precios genera atención. HBO Max ha mandado un mail a sus suscriptores anunciando una ligera subida que se hará efectiva en julio, la primera que lleva a cabo desde su llegada a España en 2021. ¿Afecta a todos los usuarios? ¿Y qué pasa con los que disfrutan de la promoción del '50% de descuento para siempre'?

Lo primero, hay que indicar que el incremento es de 1 euro, que atañe a los que tienen contratado un plan mensual estándar y que entrará en vigor en la primera fecha de facturación a partir del 14 de julio. En el mail personalizado se resalta la fecha concreta en la que se producirá el primer pago con el nuevo precio. El pequeño ajuste supone que estos usuarios pasarán a pagar 9,99 euros en lugar de los 8,99 euros hasta ahora de rigor.

Nuevos precios de HBO Max

HBO Max resalta que la subida no trae cambios a los suscriptores del plan anual, que seguirán con las mismas condiciones. A su vez, para tranquilidad de muchos, expone que este incremento no altera en esencia la promoción del '50% de descuento para siempre', el reclamo comercial inicial que animó a no pocos a suscribirse.

🚨Confirmamos que aquellos usuarios que estén actualmente suscritos a la promoción del 50% seguirán disfrutando de ella🚨 pic.twitter.com/YTHhd7JwYW — HBO Max España (@HBOMaxES) June 13, 2023

Esta fórmula va a seguir existiendo, aunque con el matiz de que a partir de julio la rebaja del 50% se aplicará según el nuevo precio de suscripción normal (los citados 9,99 euros), por lo que estos usuarios ya no pagarán 4,49 euros sino 4,99 euros. Es decir, 50 céntimos más. Estos miembros del clan HBO pueden continuar disfrutando del descuento, aunque lo del para siempre reviste una 'letra pequeña' porque el coste mínimo fijado depende, como se comprueba, del nuevo precio base.

En el mail enviado, HBO justifica la decisión del leve incremento por el clásico aumento de costes. "Subimos el precio mensual a la luz de los incrementos en los costes de adquisición, creación de contenido y desarrollo de productos, para permitirnos continuar invirtiendo en contenido de calidad y la experiencia del producto que nos esforzamos por brindar a nuestros clientes".

Como es preceptivo, añade que si no se está conforme, uno siempre puede cancelar su plan. "Si no quieres continuar con tu suscripción a este precio, puedes cambiar o cancelar tu suscripción en cualquier momento antes de esta fecha (13 de julio) en los ajustes de tu cuenta de HBO Max. Si actualmente tienes una oferta promocional, el precio de tu suscripción aumentará al final del periodo promocional", detalla.

