HBO Max no llegará a algunos países de Europa hasta 2022 (pero en España se mantiene para este año)

El 27 de mayo de 2020 HBO Max debutó en EE.UU., y aunque tardaría bastante en expandirse fuera de este país nunca hemos dejado de hablar de la plataforma en todo este tiempo. ¿La razón? Que WarnerMedia convirtió este servicio de streaming en parte troncal de su estrategia de lanzamientos para 2021, sacando adelante un polémico modelo híbrido según el cual todas sus películas se estrenarían simultáneamente en HBO Max y en las salas de cine que pudieran permitírselo en plena pandemia. Al no estar disponible esta plataforma en España, dichas películas han contado aquí con un estreno convencional, mientras que contenidos originales como Friends: The Reunion o La Liga de la Justicia de Zack Snyder han ido a HBO España.

Todo según la previsión de que HBO Max llegaría a nuestro país a lo largo de este año, aunque aún no haya fecha confirmada. En esta línea, medios como The Hollywood Reporter se hacen eco ahora de que el servicio de streaming de Warner Media ha retrasado su llegada a ciertos países de Europa hasta 2022, aunque se supone que esta medida no se aplica a España: oficialmente, a nuestro país llegaría después del verano, pasando a reemplazar HBO España. En cuanto a su retraso en otros territorios, parece que este se debe a que los responsables de la plataforma prefieren centrar sus esfuerzos en el desembarco de HBO Max dentro de Latinoamérica, adonde llegó el pasado 30 de junio.

“Está habiendo un gran recibimiento, especialmente en Latinoamérica”, aseguraba Pascal Desroches, vicepresidente financiero de AT&T (dueña de WarnerMedia) durante una reciente intervención. Según este ejecutivo, las suscripciones están experimentando una gran subida, y se contempla que estas suban mucho más gracias a los próximos lanzamientos. Antes, Godzilla vs. Kong o Expediente Warren: Obligado por el demonio lograron sobreponerse al estreno híbrido con unas buenas cifras cosechadas en los cines, y está por ver qué ocurre con Space Jam: Nuevas leyendas (que justo hoy se estrena en España), El Escuadrón Suicida (6 de agosto) o Dune (17 de septiembre).

