HBO Max llegará a España en otoño

HBO Max llega a España. El lanzamiento de la plataforma de streaming de WarnerMedia tendrá lugar el próximo otoño en nuestro país, que será su puerta de entrada en el continente europeo junto a los países nórdicos. Poco después, el servicio también pasará a estar disponible en Portugal y Europa del Este.

El anuncio lo ha hecho Priya Dogra, presidenta de WarnerMedia Europa, Oriente Medio, África y Asia, acompañada por la directora general de HBO Max, Christina Sulebakk, en una conferencia dentro del evento Series Mania Forum, celebrado en Lille.

HBO Max debutó en EE UU el 27 de mayo de 2020, pasando a convertirse desde el primer momento en una pieza fundamental dentro de la estrategia de WarnerMedia, hasta el punto de estar en el centro de sus planes de estreno de nuevos título en todo 2021. Después de estrenar Wonder Woman 1984 en cines y posteriormente en HBO Max con una ventana muy reducida, el estudio tomó la decisión de estrenar simultáneamente todos sus títulos de 2021 en salas y streaming.

Un modelo híbrido que ha generado gran conmoción y polémica tanto entre los exhibidores como los responsables artísticos, autores y protagonistas de las películas en cuestión. Títulos como Godzilla vs. Kong, Expediente Warren: Obligado por el diablo, Space Jam: Nuevas leyendas o El Escuadrón Suicida, entre muchos otros, estuvieron disponibles al mismo tiempo en cines y HBO Max.

Al no estar la plataforma implementada en España, hasta ahora dichas películas contaron aquí con un estreno convencional. No sabemos qué pasará con otros títulos que llegarán después de su lanzamiento, como The Matrix: Resurrections, pero es improbable que aquí se implemente ese modelo. En el muy comentado caso de Dune, la película de Denis Villeneuve se estrenará en los cines españoles el 17 de septiembre, un mes antes de su lanzamiento en EE UU y HBO Max.

Contenidos originales de HBO Max

Algunas de las producciones originales de HBO Max durante el pasado año, como la serie The Flight Attendant, el especial reencuentro de Friends: The Reunion o el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, en España se estrenaron en HBO. Otras labraron su propio destino, como Raised by Wolves, que se emitió en el canal TNT.

La llegada de HBO Max sustituirá a HBO como plataforma cuando esté operativa. Previsiblemente, ese será el momento en el que se podrá disfrutar en España de otras producciones propias de HBO Max que hasta ahora permanecían inéditas, como las series Made for Love, Hacks o la nueva versión de Gossip Girl.

Además de EE UU, HBO Max también está presente en muchos países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El lanzamiento de HBO Max en España antes de que acabe el año va en consonancia con lo comunicado el pasado mes de julio, cuando se anunció que la plataforma retrasaría hasta 2022 su llegada a muchos países de Europa, pero no el nuestro.

