HBO Max censura por error ‘Aves de presa’ en EE.UU.

A diferencia de lo que ocurre en Marvel, donde la maquinaria de Kevin Feige diseña estrictamente arcos y fases, en DC las cosas funcionan de un modo más anárquico. Gracias a ello su Universo Cinematográfico ha cultivado una visión autoral tan distintiva como la de Zack Snyder y le ha soltado un dineral a James Gunn para que meta todos los chistes soeces y la violencia que se le antoje en El Escuadrón Suicida. Parece, por tanto, que a nadie le importa demasiado la calificación por edades de sus películas, y cuando Aves de presa (o la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) se estrenó en 2020 la conversación se ocupó de todo menos su recomendación para mayores de 18 años.

Por ejemplo, su versión de Harley Quinn (muy distinta de la primera Escuadrón suicida aunque siguiera interpretándola Margot Robbie) o la decepcionante taquilla, que puso en duda la elaboración de una secuela. No obstante, y según recoge Screen Rant, la calificación por edades de Aves de presa está ahora dando que hablar por un llamativo error dentro de HBO Max. En el catálogo estadounidense de la plataforma está disponible el film de Cathy Yan, pero en las últimas horas varios usuarios se han dado cuenta de que no es la versión que pudieron ver en cines, sino una censurada para ajustarse a un target de mayores de 14 años. Es decir, con una cantidad de violencia notoriamente mermada.

La reproducción comienza con un rótulo que avisa (“esta película ha sido modificada desde su versión original”), y a lo largo de ella las palabrotas han sido eliminadas o editadas. Paralelamente, se han retocado elementos tan llamativos como una mano de Harley para que no haga un corte de mangas, o la camiseta que en cierto momento lleva la detective Montoya (Rosie Perez). Originalmente tenía escrito “I shaved my balls for this?”, y ahora “balls” aparece tachado. Por suerte, la directiva de HBO Max ya se ha dado cuenta del problema, y confirmado que es un error. “La versión original sin editar pronto estará disponible en HBO Max”, se ha declarado a posteriori.

En España podemos disfrutar sin problemas de la versión íntegra de Aves de presa dentro de HBO Max, que debutó hace pocas semanas.

