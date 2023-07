Así es Hayley Atwell, la protagonista de ‘Misión Imposible 7’: del Universo Marvel a unirse de nuevo a Tom Cruise

Este miércoles 12 de julio llega a los cines de toda España (y todo el planeta) Misión Imposible: Sentencia mortal Parte 1, la séptima entrega de la saga protagonizada por un Tom Cruise que continúa incombustible a sus 61 años recién cumplidos. En cada una de las siete aventuras de Ethan Hunt en la gran pantalla, el agente del IMF ha estado acompañado por una coprotagonista femenina, y para esta última película, la escogida ha sido alguien que de franquicias algo sabe: Hayley Atwell.

La actriz británica de 41 años es conocida, especialmente, por haber interpretado a la Agente Carter a lo largo de varios largometrajes y varias series (incluida la suya propia) en el Universo Marvel. Se pudo ver a la londinsense como Peggy por primera vez en Capitán América: el primer vengador (2011), aunque ya había hecho trabajos (y en proyectos de bastante importancia) antes de adentrarse en el espectacular mundo de los superhéroes.

Su debut, con Woody Allen

Hija de un chamán y una oradora motivacional, su carrera comenzó con 23 años en 2005, participando en TV Movies, siendo la más importante la de Mansfield Park, adaptación de la novela de Jane Austen, en 2007. Ese mismo año se estrenó en la gran pantalla, y su padrino no fue otro que Woody Allen: Atwell interpretó a Angela Stark en El sueño de Casandra, la cinta del director neoyorquino.

Hayley Atwell en 'El sueño de Cassandra'. Christal Films

Viaje al pasado

Tras debutar en el cine, la londinense consiguió bastantes papeles en producciones ambientadas en décadas pasadas: en 2008 participó en las películas La duquesa (ambientada en el siglo XVIII) y Retorno a Brideshead, (que comienza en los años 20), así como en la adaptación para televisión de Los pilares de la tierra en 2010. Pero fue al año siguiente, adentrándose en la Segunda Guerra Mundial, cuando saltó verdaderamente a la fama.

Universo de Marvel

En 22 de julio 2011 se estrenó en cines la quinta película del Universo Cinematográfico de Marvel y la primera donde los espectadores vieron por primera vez al héroe de las barras y las estrellas, Capitán América: el primer vengador, una cinta que cambiaría para siempre la carrera de Atwell. Peggy Carter, la protagonista femenina de la película, se convirtió en un hilo conductor de toda la saga del personaje de Chris Evans, así como de toda la franquicia.

La londinense retomaría el papel de la agente tres años después en El soldado de invierno (2014), que, junto a su aparición en dos episodios de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D , sirvieron de base para su propia serie, Agente Carter, cuyas dos temporadas se emitieron en ABC (2014-2015). La actriz volvería a encarnar al personaje en cuatro cintas más de la franquicia: Vengadores: La era de Ultron y Ant-Man (2015), Vengadores: Endgame (2019) y Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), además de aparecer, en versión animada, en la serie What If...? (2021).

Hayley Atwell como Peggy Carter DISNEY

Otros trabajos y 'Misión Imposible'

A la par que formaba parte del Universo de Marvel, Hayley Atwell también participó en otras producciones, tanto en cine como en televisión. En la gran pantalla apreció en Jimi: All Is by My Side (un biopic de Jimi Hendrx) en 2013, Testament of Youth (2014), Cenicienta (2015) o Christopher Robin (2019), además de poner voz a uno de los personajes en Peter Rabbit 2. En la pequeña pantalla, entre muchas otras apariciones esporádicas, participó en un capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, que acaba de estrenar la sexta tanda de capítulos, y protagonizó Conviction (2016-2017) y Howards End (2017).

Ahora, regresa al mundo de las franquicias de éxito gracias a su papel de Grace en Misión Imposible: Sentencia mortal parte 1, personaje que retomará en la segunda entrega. La acompañante femenina de Tom Cruise en esta séptima película es un auténtico terremoto, que hará temblar a todo lo que se le pase por delante.

