Hay vida como especialista tras ‘Érase una vez en Hollywood’: Brad Pitt realiza sus propios stunts en su nuevo film

Cuando se estrenó Érase una vez en Hollywood, muchos intuimos de inmediato que el personaje que encarnaba Brad Pitt no solo estaba llamado a engrosar el panteón de grandes creaciones de Quentin Tarantino, sino que además había motivado uno de los mejores trabajos del prolífico actor. Cliff Booth, finalmente, le dio el Oscar a Mejor actor de reparto, confirmándose como un gran hito de su carrera e incluso, como desvela ahora Vulture, animándole a cambiar en adelante su modus operandi. Así, parece que Pitt está protagonizando sus propias escenas de riesgo en Bullet Train.

Algo muy apropiado, ya que la profesión del citado Booth era precisamente de stuntman (en el caso del film de Tarantino apoyando las escenas del personaje de Leonardo DiCaprio). Bullet Train es una ambiciosa película de acción donde Pitt comparte cartel con Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham y Sandra Bullock, encabezando un amplio reparto donde también encontramos a Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Lady Gaga e incluso Bad Bunny. Ha sido el director de segunda unidad quien ha dado esta información sobre Pitt.

“Brad ha hecho el 95% de sus escenas de riesgo, incluyendo las peleas. Es un atleta con talento natural. ¡Lo tiene controlado!”, cuenta. Aunque de este porcentaje se queden fuera probablemente las partes más peligrosas (Pitt tiene 57 años y no es Tom Cruise, al fin y al cabo), tiene cierto sentido dadas las inquietudes del director David Leitch. Leitch fue stuntman en su momento (llegó a ser doble de Pitt en cinco ocasiones), y cuando saltó como director de cine en John Wick quiso cuidar mucho el papel de los stuntmen en sus producciones.

Leitch ha dirigido posteriormente Atómica (donde ya trabajó con Charlize Theron), Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs and Shaw, y a lo largo de su carrera ha mostrado bastante interés en que sus actores tengan una actitud similar a la de Pitt. “Necesitas que los actores quieran hacerlo, de otro modo no tendrás personajes genuinos en pantalla”, contaba al hilo de la producción de Atómica. “Durante mi carrera como director he confirmado que lo mejor es que los actores estén entrenados y participen tanto como sea posible en la acción”.

Bullet Train, basada en la novela gráfica Maria Beetle de Kotaro Isaka, aún no tiene fecha de estreno.