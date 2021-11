De mediocre cantante en casinos y cabarets a estrella del coro de un convento de monjas. La comedia musical Sister Act, aquí estrenada con el añadido de "Una monja de cuidado" en el título, con Whoopi Goldberg dirigida por Emile Ardolino (que cinco años antes había triunfado con Dirty Dancing) fue uno de los éxitos sorpresa de 1992 y también se convirtió en una de las películas más emblemáticas de la actriz protagonista.

La estupenda acogida que obtuvo hizo que rápidamente se pusiera en marcha una secuela. Llegaría al año siguiente, Sister Act 2: De vuelta al convento, y allí terminó todo. En taquilla pinchó y las críticas no fueron precisamente benevolentes. Sin embargo, ahora Disney vuelve a echar mano de su catálogo de posibles secuelas a hacer para ir abasteciendo de contenidos originales su flamante plataforma de streaming, y uno de los títulos que se realizarán es la tercera entrega con la revoltosa cantante Deloris Van Cartier.

El proyecto ya se anunció en diciembre pasado, y también que Whoopie volvería a retomar el personaje. La novedad más reciente es que su productor, el cineasta y cómico Tyler Perry, ha confirmado en una entrevista para The Hollywood Reporter que el guion ya se está elaborando (y tiene a nada menos que tres guionistas en ello: Karin Gist, Regina Y. Hicks y Madhuri Shekar). En las labores de dirección, no del coro sino de la película, se situará Tim Federle y que en 2020 debutó con High School Musical: El musical: Especial fiestas.

Naturalmente, Perry está entusiasmado con la idea de tener una Sister Act 3, y además argumentó porque una película de estas características es necesaria hoy en día. "El guion ha empezado a escribirse, yo seré productor, no el director. Tenemos a un director increíble (Tim Federle) y a Whoopi realmente emocionada. Pienso que esto es justo lo que el país necesita. Necesitamos películas con momentos que te hagan sentir bien, en las que uno acabe diciendo '¡Oh Díos mío! He salido cantando'. Este es mi deseo".

También la misma Whoopi, en una entrevista en The Late Late Show with James Corden de octubre del pasado año, ya se mostró abierta a la posibilidad de volver a interpretar a Deloris. "Durante mucho tiempo decían que ya nadie quería verla, pero creo que de repente esto no parece verdad, que les gustaría ver más", aseguró.

A la espera de más detalles, por ejemplo, si también regresarán algunas de las actrices de las dos primeras entregas o cuál sería su posible fecha de estreno, lo más probable es que directamente en Disney+, recordamos que muy pronto, a partir del 12 de noviembre, estará disponible en la plataforma de la Casa del ratón Por fin solo en casa, la sexta entrega de la saga que encumbró a un por entonces jovencísimo Macaulay Culkin, esta vez protagonizada por Archie Yates, conocido por su papel de Max en Jojo Rabbit.

