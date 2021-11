Harry Potter solo hablaba en británico: Robin Williams se quedó sin un papel y una actriz estadounidense no tuvo diálogos en la saga

Dicen que las normas están para romperlas, pero en el caso de Harry Potter, hay una que se cumplió a rajatabla. El mandato procedía de la mandamás en el universo, que no es otra que la autora de las novelas originales, J.K. Rowling, e imponía la condición de que todos los actores que aparecieran tenían que ser británicos y solamente británicos. Una estricta norma que trajo algunas consecuencias a la saga.

Chris Columbus, director estadounidense autor de películas como Solo en casa, fue el encargado de dirigir la primera y la segunda entrega de Harry Potter (afortunadamente los directores no aplicaban a la regla) y ver en primera persona los daños colaterales de la norma de Rowling. El primero de ellos fue tener que descartar a Robin Williams, quien en primera instancia iba a ser Hagrid antes de que el papel recayera en manos de Robbie Coltrane.

"Robin habría sido brillante", reconoce Columbus, que no dirigió la tercera parte (lo hizo Alfonso Cuarón) pero confiesa que Williams volvió a intentar tener un papel en la película. Esta vez en el papel de Remus Lupin, uno de los mejores amigos de los padres de Harry Potter y a la postre un gran aliado para el joven mago en su lucha contra las Artes Oscuras. Pero Williams fue nuevamente rechazado en base a la misma regla y el papel fue a parar a David Thewlis.

Eleanor COlumbus como Susan Bones Cinemanía

El director de Harry Potter y la piedra filosofal menciona también un caso que le tocó muy de cerca, mucho más que el de Robin Williams. La norma de solo británicos era tal que impidió a la hija de Chris Columbus, Eleanor, a la que se le permitió aparecer en la película con un pequeño papel pero no pronunciar palabra alguna, no fuera a quedar en evidencia que no era británica.

"Trabajó más de 80 días, pero nunca llegó a hablar porque ya conoces la regla, si no eres británico no puedes hablar", reconoce Columbus, cuya hija solo pudo tener el privilegio de ser la primera en ponerse el Sombrero Seleccionador en la película, dando vida a la estudiante de Hufflepuff Susan Bones. Columbus también manifestó hace unos días su deseo de hacer una nueva película del universo de Rowling con el reparto original. ¿Le dejarán esta vez saltarse la norma?

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.