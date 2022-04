Harrison Ford ayudó a hacer posible 'E.T. el extraterrestre', según desvela Steven Spielberg

Durante estos meses se cumple el aniversario de E.T. El Extraterrestre, que se estrenó hace exactamente 40 años y sobre la que ahora rememora su director, Steven Spielberg. La del alienígena es una de las películas más conocidas e icónicas del director, pero lo curioso es que nunca hubiera sido posible de no ser por la intervención de otra gran figura del cine y buen amigo de Spielberg, Harrison Ford.

Según ha desvelado el cineasta en una entrevista, Harrison Ford contribuyó en gran medida a la construcción de la película, gracias a una curiosa historia que también involucraba a la pareja de este, Melissa Mathison. Esta escritora se había encargado de los guiones de Corcel Negro y Maestro en fugas, además de estar saliendo en ese momento con el actor de Indiana Jones.

Fue precisamente en el rodaje de la primera entrega, En busca del arca perdida, en el que tuvo lugar la historia que relata así Spielberg: "Tenía casi resuelta la mayor parte de la historia y necesitaba un escritor que la escribiera conmigo, o que la escribiera sólo a partir de la historia", recuerda el realizador. Y fue entonces cuando se le ocurrió pedirle ayuda a la guionista que tenía más a mano, Mathison.

"Estaba rodando en Túnez, estábamos rodando fuera del Pozo de las Almas con Harrison, y la novia de Harrison, Melissa Mathison, estaba allí en el lugar... Estaba hablando con ella y le conté mi idea de 'E.T.', toda la historia. Y ella dijo: 'Me he retirado de la escritura, ya no escribo. Ya no me interesa escribir. Es demasiado difícil'. Me rechazó", revela Spielberg.

No obstante, y es aquí donde entra Harrison Ford, Spielberg decidió recurrir a su estrella y sus dotes de convicción para hacer cambiar de parecer a Mathison. "Fui a ver a Harrison y le dije: 'Tu novia me ha rechazado. No quiere escribir mi próxima película'", dijo Spielberg. "Él dijo: 'Bueno, déjame hablar con ella'. Habló con ella y ella vino a verme al día siguiente y me dijo: 'Vale, has conseguido que Harrison se entusiasme con esto. ¿Qué es lo que me he perdido?' Creo que no le había contado muy bien la historia porque se la volví a contar y se emocionó mucho y se comprometió allí mismo, en el desierto de Túnez", explica Spielberg.

Mathison no solo terminó convirtiéndose en la guionista de E.T. El extraterrestre, sino que reemprendió su camino como escritora y acabó firmando los guiones de películas como Kundun de Martin Scorsese, Ponyo en el acantilado o Mi amigo el gigante, su último guion y, casualidades de la vida, una película de Steven Spielberg que le valió la nominación al Oscar en 2015, mismo año en el que la escritora falleció.

