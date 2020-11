Macaulay Culkin se ha hecho mayor para volver a interpretar a Kevin McAllister, pero el año pasado eso no tenía por qué justificar la clausura definitiva de la saga Solo en casa. De hecho, Fox ya había puesto en marcha una especie de secuela apócrifa llamada Stoned Alone (proponemos como traducción “Colocado en casa”) donde Ryan Reynolds iba a interpretar a un fumeta al que los ladrones de turno pillaban solo en casa y en pleno colocón. Lamentablemente, la adquisición de Fox a manos de Disney entorpeció estos planes.

Los 70 mil millones de dólares invertidos para hacerse con las propiedades de Fox y acabar cambiándole el título a 20th Century Studios han dado pie a todo tipo de consecuencias, y en concreto lo ocurrido con Solo en casa le molesta bastante a uno de sus artífices originales, Chris Columbus. El director de Harry Potter y la piedra filosofal estuvo al frente tanto del primer film como de su secuela, Perdido en Nueva York, contando con John Hughes como guionista y productor. Y, en relación a los nuevos planes de Disney para hacer un reboot de Solo en casa, Columbus ha sido tajante.

“Bajo mi punto de vista es una pérdida de tiempo, ¿qué necesidad hay?”, declaró durante una entrevista con Insider. “Creo firmemente en no hacer remakes de películas con la longevidad de Solo en casa. No vas a añadir nada nuevo. ¿Por qué hacerlo? Es como hacer otra versión plano a plano de un clásico animado de Disney, en acción real. ¿Por qué?”, insiste. “Ya se ha hecho. Haz algo nuevo. Aunque fracases miserablemente, al menos habrás dado con algo original”.

El plan de la Casa del Ratón es que el catálogo de Disney+ aloje eventualmente un reboot de Solo en casa, con el joven Archie Yates (visto en Jojo Rabbit) sustituyendo a Culkin, y estando secundado por Rob Delaney y Ellie Kemper. Su director sería Dan Mazer, y aunque en los créditos de este último encontremos una comedia como Dirty Grandpa, entra dentro de lo prudente esperar un producto puramente familiar, alejada de las ocurrencias lisérgicas que en su día se plantearan en Fox.

Curiosamente, de haber salido este proyecto a flote a Columbus no le habría molestado tanto. “Solo Dios sabe cómo habría salido eso. ¿Una versión con drogas de Solo en casa? Genial, divertíos. Solo digo que hagáis algo nuevo. La vida es corta”, zanjaba. La nueva Solo en casa se empezó a rodar a principios de año, pero la pandemia obligó a detener la producción y hasta ahora su equipo no ha podido volver al trabajo. Aún, por lo demás, no cuenta con fecha de estreno en Disney+.