“Habría sido una mierda”: este miembro de Queen se alegra de que Sacha Baron Cohen no haya sido Freddie Mercury

El camino que condujo a Bohemian Rhapsody fue tortuoso, incluso antes de que Bryan Singer se diera a la fuga y Dexter Fletcher tuviera que terminar la película sin ser acreditado. Ya que este film dedicado a la trayectoria de Queen y su líder Freddie Mercury fue un gigantesco éxito de público (capaz de eclipsar las abundantes críticas negativas y propulsarle a los Oscar, donde Rami Malek se alzó con la estatuilla a Mejor actor), nadie tiene muchas ganas de preguntarse qué habría ocurrido en caso de tomarse otras decisiones. Aunque, teniendo en cuenta que Sacha Baron Cohen andaba por medio, no deja de tener su interés.

El biopic de Queen fue un proyecto largamente acariciado por el creador de Borat, que se mantuvo dispuesto a interpretar a Mercury mientras la película pasaba por las manos de David Fincher, Tom Hooper o Stephen Frears. Que al final esta idea no prosperara se debe a los propios miembros de Queen: en concreto el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor, a quienes las ideas de Cohen no convencían en absoluto. Vía Classic Rock, Taylor ha vuelto a hablar sobre el tema, mostrando su alivio por que el cómico se haya alejado del film. “Creo que habría sido una auténtica mierda”, asegura en relación a un escenario donde Cohen hubiera acabado interpretando al líder de Queen.

“Sacha es prepotente, cuanto menos. Y mide 15 centímetros de más”, prosigue Taylor. “También he visto sus últimas cinco películas y he llegado a la conclusión de que no es muy buen actor. Puede que me equivoque. Me parece un comediante subversivo muy brillante y eso es lo que se le da bien. De todas formas, creo que Rami hizo un trabajo brillante con un papel casi imposible”. A lo largo de los años se han ido dejando caer detalles de qué era lo que pretendía Cohen, incluyendo una calificación R que habría permitido la inclusión de desnudos y escenas subidas de tono.

“Sacha quería una versión muy escandalosa, que imagino que Freddie Mercury habría aprobado. Escandalosa en cuanto a su homosexualidad y las escenas de desnudos. A Sacha le encantaba todo eso”, recuerda Taylor. El propio Cohen, en 2016, habló con Howard Stern sobre los numerosos desacuerdos que estaba teniendo con la banda, yendo estos más allá del cásting y del sexo. Uno de los miembros, al parecer, le llegó a proponer que Mercury muriera de SIDA a mitad de la película, y que luego el metraje narrara cómo se recomponía la banda tras el fallecimiento. “Escucha, nadie va a ver una película en la que el personaje principal muere de sida y luego sigues viendo a la banda”, aseguró entonces.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.