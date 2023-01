¿Habrá una quinta entrega de la saga 'John Wick'?

En unas semanas, el 24 de marzo, se estrena en nuestros cines John Wick 4, sin duda una de las mejores y más populares sagas de acción que ha dado el cine en los últimos años. De nuevo dirigida por Chad Stahelski y naturalmente con Keanu Reeves repitiendo en su personaje de asesino a sueldo perseguido por amigos y enemigos. Y, ante tal evento, los seguidores de la franquicia empiezan a hacerse una pregunta: ¿habrá más entregas?

Una quinta película parece más que probable, pero todavía no es seguro. Y para ir empezando a despejar dudas, el mismo Reeves ha revelado en una entrevista para GamesRadar, de Total Film, de qué dependerá que haya un John Wick 5. "La única razón por la que tenemos la oportunidad de hacer estas películas es que a la gente le haya gustado lo que hemos hecho. Así que pienso que deberemos esperar y ver la respuesta del público. ¡Ojalá guste!", explicó la estrella de la franquicia.

También Chad Stahelski se expresó recientemente en términos similares cuando se le preguntó sobre la posibilidad de seguir con más entregas de la saga. "Pregúntame de aquí a un par de meses", bromeó el director ante esta posibilidad.

Y aunque un John Wick 5 no parece garantizada, o al menos aún, al menos sí es seguro que no será la última vez que podamos volver a ver a su protagonista en una nueva película, más allá de John Wick 4, porque será uno de los personajes que aparecerá en el spin-off Ballerina dirigida por Len Wiseman y que protagoniza Ana de Armas, nominada a los Oscar este año por su interpretación de Marilyn Monroe por Blonde. Un spin-off del que todavía no se ha anunciado la posible fecha de estreno.

"Es una historia fresca y nueva. Len Wiseman tiene su visión, pero también abraza, afectuosamente, el universo de John Wick", ha comentado Keanu Reeves valorando, además, su participación en la película junto a la actriz cubano-española. "Trabajar con Ana fue genial. A ella realmente le gusta la acción, y es verdaderamente buena en ello". Una breve, pero buena muestra de ello ya la tuvimos en su personaje de Paloma en el último Bond protagonizado por Daniel Craig, Sin tiempo para morir.

