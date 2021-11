¿Habrá 'Train to Busan 3'? Su director, Yeon Sang-ho, dice tener varias ideas

Hace ya años que los más cinéfilos sabían que algunas de las mejores producciones se hacían en Corea del Sur. Sin embargo, después del Oscar para Parásitos y su director, Bong Joon-ho, y el sorprendente éxito de series como El juego del calamar o Rumbo al infierno han popularizado y acercado las propuestas surcoreanas a un público muchísimo más amplio y a nivel internacional.

Y aprovechando la actualidad de la recién estrenada Rumbo al infierno en la plataforma de Netflix, a su director y creador Yeon Sang-ho, en una entrevista para Variety, le han preguntado por el que fue su gran éxito en cines, la película de zombis Train to Busan y la posibilidad de una tercera parte. Recordamos que el pasado año se estrenó la segunda, Península, que pese a ser muy esperada por los fans no logró cumplir expectativas, ni de taquilla ni en cuanto a valoraciones. Aún así, Sang-ho asegura tener varias ideas en mente para desarrollar una tercera y que también significarían en cierto modo un regreso al modelo de la original, desarrollándose en un espacio "más pequeño y cerrado".

"Creo que el género de zombis es muy tradicional pero al mismo tiempo, dependiendo de la manera en que lo hagas, puede también ser completamente distinto. Personalmente, tengo algunas ideas para llegar más lejos de los hechos sucedidos después de 'Península'. Y hacer una nueva película es algo que me gustaría hacer. Sin embargo, debido a que ahora mismo estoy trabajando en un montón de producciones, creo que tendré que organizarme en todo. Hasta ahora he sido alguien que había estado creando de manera individual. Pero estos días he estado pensando que quizás necesitaré dar con un sistema para poner en orden para llevar a cabo todas mis visiones creativas", respondió el cineasta.

También añadió, sobre la posibilidad de darle continuidad a través de largometrajes o incluso mediante una serie de televisión, que hay "un montón de ideas a las que he estado dándole vueltas pensado en 'Train to Busan', y me gustaría continuarla con una serie de películas. En Corea, las circunstancias no son muy favorables para crear series en coreano y con efectos visuales comparables a los de la película 'Train To Busan', así que, ya sabes, también debo trabajar... con el distribuidor con el que empecé la película. Estoy considerado todas esas condiciones, y creo que una serie de películas sería lo más factible".

Y ¿en qué línea irían esas ideas? De completar una trilogía, ¿sería esa película, digamos, más específicamente como Train to Busan o entre el universo de esta y 'Península'? "En términos de universo, me gustaría que estuvieran relacionadas. 'Península' era una película postapocalíptica centrada en persecuciones de coches. La historia en la que estaría pensando estaría más cerca de 'Train to Busan', transcurriendo en un espacio más pequeño y restrictivo. Es lo que tengo en mente actualmente. Así que en término de género, podría decir que estaría entre 'Train to Busan' y 'Península", acabó respondiendo Sang-ho.

Pero si el proyecto de Train to Busan 3 aún se entrevé algo lejano, por lo atareado que está Yeon Sang-ho, en cambio sí parece que seguirá adelante el correspondiente remake hollywoodiense y la prueba es que ya tiene director asignado, y este es el indonesio Timo Tjahjanto, y también título oficial, Last Train to New York. Además, en la producción contará con el respaldo de todo un especialista en el género de terror, James Wan.

