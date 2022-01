Habrá 'Destino final 6', la nueva entrega de la saga de terror se estrenará en HBO Max

Una de las franquicias de terror de bajo presupuesto y grandes rendimientos en taquilla ha sido Destino final. Desde 2019 tanto Warner Bros. como New Line Cinema estaban trabajando con la idea de darle continuidad después de la última entrega hasta el momento, la quinta, estrenada en 2011. El proyecto vuelve a estar en marcha, y más vivo que nunca, pues ya hay fichaje estrella para llevarlo a cabo, aunque no se trata del director o alguno de los protagonistas. Según recoge Variety, el flamante fichaje es Jon Watts, el director de Spider-Man: No Way Home, y que ejercerá tareas de productor.

De esta manera, Destino final 6 será una realidad bastante pronto, pero esta vez o llegaría a los cines sino directamente a la plataforma de HBO Max. Aún no se conocen detalles sobre el argumento, pero los fans saben de sobras que irá sobre un grupo de jóvenes que logran milagrosamente eludir un fatal desenlace. Sin embargo, la muerte espera cobrar su deuda y les perseguirá implacablemente, reservándoles un final violento y horrible. Jóvenes y guapos, y con los días contados.

El guion será escrito por Lori Evans Taylor (de la serie Wicked Wicked Games) y Guy Busick (de Scream 5), y también participarán en el nuevo largometraje los productores de las anteriores entregas, Craig Perry y Sheila Hanahan Taylor.

La película original fue dirigida por James Wong y, estrenada en el año 2000, cosechó además notables críticas. A partir de allí llegaron cuatro secuelas más y, en conjunto, fueron un negocio redondo recaudando 657 millones de dólares en todo el mundo. En cuanto a esta sexta película, que no será un reinicio sino que se mantendrá en el mismo universo y cronología de las anteriores entregas, todavía no se ha fijado una posible fecha de estreno.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.