'Hable con ella' y 'El laberinto del fauno' se cuelan entre las mejores películas del siglo XXI (según Hollywood Reporter)

La lista de Sight & Sound de las mejores películas de la historia del cine, que se publica cada diez años, alcanzó una repercusión inédita en su última edición. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman, ascendió al primer puesto causando una agitación sin precedentes al destronar a Vértigo y Ciudadano Kane. Los debates se han alargado durante meses, de forma que ha ocurrido lo inevitable.

Esto es, que otros medios han querido probar suerte con listas propias. Variety publicó una selección alternativa no demasiado interesante, que colocaba a Psicosis como la mejor película de la historia del cine, y otra cabecera estadounidense tan longeva como The Hollywood Reporter ha querido hacer lo propio. Cambiando, eso sí, el enfoque: ya no son las mejores películas de la historia, sino de las del siglo XXI.

Y el medio ha reducido el número a 50. En el texto de presentación se aclara el funcionamiento: hubo una lista inicial de 100 películas que los redactores tenían que votar con un “sí” o un “no”. Las películas con más síes (unas 80) pasaron a la siguiente ronda, donde fueron puntuándose del 0 al 3 hasta que se generó tanto la criba como el orden definitivo. No se consideró ningún título de 2022, aunque el texto nos señala que hubo tentación de votar tanto Todo a la vez en todas partes como TÁR.

The Hollywood Reporter asume las críticas por la posible falta de representación en esta lista, haciéndose cargo de los múltiples autores de primera fila que andan ausentes (Scorsese, Spielberg, Malick, Godard, Mann, Panahi o Von Trier) y de la escasa presencia de la animación, reducida a las previsibles Wall.e y El viaje de Chihiro. Por otra parte, hay que destacar dos presencias españolas en la lista.

Una es El laberinto del fauno, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, y la otra es Hable con ella, del imprescindible Pedro Almodóvar. Hable con ella figura en el puesto 16, bastante cerca de un ránking que coronan películas como Los espigadores y la espigadora de Agnès Varda, A propósito de Llewyn Davis y, en el puesto nº1 como mejor película de lo que llevamos de siglo, Yi Yi del taiwanés Edward Yang.

Llewyn Davis es, por otra parte, el segundo de los films de los hermanos Coen que aparecen en la lista, junto a Un tipo serio. Otros directores que repiten son David Fincher (con La red social y Zodiac) y Jane Campion (con Bright Star y la reciente El poder del perro). De la lista hay que celebrar su considerable variedad en cuanto a las nacionalidades de los films y sus formatos: hay un largometraje incluido en la antología televisiva Small Axe, titulado Lovers Rock y dirigido por Steve McQueen.

Y, sobre todo, hay bastantes documentales: Time de Garrett Bradley, Summer of Soul de Questlove, I am not your negro de Raoul Peck o At Berkeley de Frederick Wiseman. Seguramente la selección carezca de la misma resonancia que Sight & Sound, pero se percibe un esfuerzo por haber pensado más allá de los cauces convencionales.

