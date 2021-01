¿Ha superado ‘Wonder Woman 1984’ la audiencia de ‘Soul’ en su estreno en streaming?

El pasado 25 de diciembre, día de Navidad, tuvo lugar una batalla clave para la llamada guerra del streaming, sostenida por un número creciente de plataformas. Combatían Disney+ y HBO Max, ambas de inauguración reciente (había pasado poco más de un año desde su lanzamiento), y los estrenos cuya audiencia dictaría el rumbo del duelo eran Soul, la nueva producción de Pixar, y Wonder Woman 1984, que dirigida por Patty Jenkins suponía el primer proyecto en adoptar el polémico modelo híbrido de Warner Media. Así, la secuela protagonizada por Gal Gadot fue estrenada paralelamente en los cines de EE.UU., mientras que en España (donde aún no existe HBO Max), se podía disfrutar de la película algo antes, según llegaba el 16 de diciembre a los cines.

Este tipo de circunstancias conduce a que no podamos hablar de una batalla en igualdad de condiciones (Wonder Woman 1984 contaba con más ventanas de exhibición), pero teniendo en cuenta el estado crítico que atraviesan las salas de cine, no pierde por ello interés ver qué película se impuso a otra. Según calculó Nielsen pocos días después, Soul había tenido más audiencia que Wonder Woman 1984, pero un reciente artículo de Forbes defiende lo contrario con datos actualizados: la secuela de Wonder Woman habría superado holgadamente al film dirigido por Pete Docter y Kemp Powers, con 2,25 mil millones de minutos visionados frente a los 1.67 mil millones de Soul. Pero, claro está, hay otras variables a tener en cuenta.

Si hablamos de minutos, no podemos olvidar que Wonder Woman 1984 es una película considerablemente más larga que Soul: 151 minutos frente a 100, nada menos. Introduciendo este matiz la cosa cambia, quedándose la audiencia de Wonder Woman 1984 entre 14.9 y 16.7 millones de reproducciones, y la de Soul entre 15.3 y 18.5 millones. Es decir, que la diferencia es mínima, puesto que el cómputo de ambas películas gira en torno a los 15 millones. Con un margen tan justo no se puede declarar un vencedor, aunque sumando que Wonder Woman 1984 sí ha pasado por cines (habiendo países donde no existía posibilidad de verla legalmente por otros medios, como España), parece adecuado certificar el triunfo de la película de Jenkins. Al menos, más allá del streaming.

La porción de minutos, desde luego, no es el mejor modo de medir qué película ha tenido más éxito, pero al menos parece algo más legítimo que los métodos que utiliza Netflix (dando por sentado, ya sabéis, que una reproducción de dos minutos ya es una reproducción completa). Al margen de estas consideraciones, no cabe duda de que Wonder Woman 1984 ha pasado la prueba de fuego, inaugurando con buen pie el modelo híbrido de Warner Media que se aplicará a todos sus estrenos de 2021, desde El Escuadrón Suicida a Matrix 4 pasando (si el conflicto con Legendary Entertainment no determina otra cosa) por Dune.