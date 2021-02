¿Ha rodado Bruce Campbell un cameo para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

Sam Raimi ha colaborado con el actor Bruce Campbell desde los inicios de su carrera, incluso antes de que ambos conocieran la fama gracias a la trilogía de Posesión infernal. Tanta lealtad se profesan que Raimi incluso ha recurrido a él cuando no había hueco en el reparto o las agendas no cuadraban, recurriendo a cameos memorables en películas como Darkman o en todas las entregas de la trilogía de Spider-Man. De ahí que, cuando Raimi aceptó hacerse cargo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness luego de la salida de Scott Derrickson, los fans del cineasta ya supusieran que Campbell se daría un paseo por el MCU.

Mientras Bruja Escarlata y Visión afronta su recta final, Elizabeth Olsen ya está ocupada volviendo a retomar el papel de Wanda Maximoff en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se encuentra en pleno rodaje en Londres. Y precisamente la ciudad británica es la protagonista de una reciente publicación del protagonista de Ash vs Evil Dead, aunque sea en un texto tan enigmático como rebosante de ironía. “Chico, ha sido una pasada trabajar en cierta ciudad, con cierto director de una cierta película junto a cierto actor, ¡ya lo creo que lo ha sido!”, escribía Campbell, dejando a sus seguidores que especularan a su gusto.

Boy, it was a blast, working in a certain city, with a certain director on a certain movie with a certain actor - it sure was! pic.twitter.com/1q8pga0Miu — Bruce Campbell (@GroovyBruce) February 27, 2021

El actor no ha dicho en qué proyecto ha participado, por tanto, pero juntando en la ecuación Londres con su amistad con Raimi y las habituales bromas a costa del secretismo que impera en el MCU, no resulta difícil asociar la publicación con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De modo que sí, podremos esperarnos otro cameo en este film, que viene protagonizado por Benedict Cumberbatch en compañía de la citada Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor. La idea es que el film indague en el multiverso que ya se dejaría ver en Spider-Man: No Way Home (estreno este 17 de diciembre), y quizá también en lo que queda de Bruja Escarlata y Visión.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegaría a los cines el 25 de marzo de 2022.