¿Ha cancelado Disney 'Casa Búho' por su contenido LGTB? La creadora responde

La cancelación de una serie de culto siempre es un tema peliagudo. Y no digamos si dicho show basa su atractivo en el retrato de minorías excluidas, justo como Casa Búho. La decisión de Disney de darle el pasaporte a este show ha levantado ampollas, tanto por la justificación del estudio por tratarse de una de las escasísimas series de animación juvenil con contenidos LGTB.

Dana Terrace, creadora de la serie, ha hablado sobre esta cancelación durante un 'ask me anything' en Reddit. Y, aunque descarta la homofobia como el motivo principal del cerrojazo, sí que apunta a mala fe por parte de algunos altos ejecutivos para los cuales esta historia de magas adolescentes "no encajaba en la marca".

Según Terrace, la cancelación de Casa Búho no se ha debido ni a la pandemia de coronavirus, ni tampoco a un declive en sus audiencias. Asimismo, acerca del contenido LGTB de la serie, prefiere matizar: "Hemos tenido problemas para emitirla en unos pocos países (y nos la han prohibido en otros, directamente), pero no voy a asumir que ha habido mala fe por parte de la gente con la que trabajo en Los Ángeles", señala.

¿Qué ha ocurrido, entonces? Esta es la explicación de Terrace: "Al final, hay unos pocos hombres y mujeres de negocios que supervisan aquello que encaja en la marca Disney, y, un buen día, una de esas personas decidió que Casa Búho no encajaba en esa 'marca".

Según Dana Terrace, los factores que pusieron a los mandamases de Disney en contra de su serie son los que siguen: "La historia es un serial (apenas, si la comparas con un anime cualquiera), nuestro público se hace mayor, y no encajábamos en los gustos de ese tío en particular".

Así pues, la decisión suena arbitraria, y Terrace confiesa que pensar en ella le resulta muy desagradable. "Me revuelve el estómago, me hace hervir el cerebro y me da patadas en las espinillas. Es un asco, pero es lo que hay", declara.

Ahora bien: pese a las palabras de Terrace, sí podemos sospechar que ha habido un matiz de homofobia en la cancelación de Casa Búho. Recordemos que la serie saltó a los titulares tras haber revelado que sus protagonistas, las jóvenes hechiceras Luz y Amity, vivían un conato de romance inocente y torpón.

Alex Hirsch, el marido de Dana Terrace y también director de animación, habló en su momento de los sabotajes de Disney a su serie Gravity Falls. Según Hirsch, el estudio había respondido a todos sus intentos de mostrar la condición sáfica de Wendy, una de sus heroínas, con notas en las que se leía "inapropiado para el canal".

Sospechas aparte, la opción más verosímil es aceptar que en el fin de Casa Búho ha venido determinado por una mezcla de factores. No sería la primera vez que una serie querida y apreciada llega a su fin antes de tiempo debido al mal ojo de un ejecutivo. Como tampoco lo es intuir que dicho mal ojo pudo venir determinado, entre otras razones, por la aparición de afectos no normativos.

Así pues, el show de Dana Terrace se ha sumado a la larga lista de series de culto víctimas de un fin prematuro, que llegará en 2022 con la emisión de su tercera temporada. Lamentémoslo por las historias que nos perderemos, y también por su público más joven, que echará de menos su imaginación y sus mensajes positivos.