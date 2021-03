Gwyneth Paltrow solo volvería a Marvel si es con pequeños cameos

Desde la inaugural Iron Man estrenada en 2008, Gwyneth Paltrow ha formado parte del Universo de Marvel. Que sea una de las intérpretes más veteranas no significa, sin embargo, que haya desarrollado un gran apego a la marca, y ahora que el arco de su compañero Robert Downey Jr. ha concluido (con la heroica muerte de Tony Stark en Vengadores: Endgame), no parece tener muchos alicientes para volver a pasarse por el MCU. De hecho, no hay noticias de que lo vaya a hacer, pero recientemente se lo han preguntado en People y la intérprete de Pepper Potts ha dado una condición muy concreta para volver a Marvel.

“Creo que si fuera un pequeño papel que puedo completar en uno o dos días, por supuesto que estaría abierta a ello”, dijo con todo el cuajo del mundo. Sus palabras encajan con la actitud que ha tenido desde que empezó a encarnar a la pareja de Iron Man, y que ya ha motivado en el pasado titulares de lo más divertidos. Solo hay que recordar cómo, cuando tuvo que hacerse una foto conjunta por los 10 años del MCU, preguntó qué hacía Samuel L. Jackson en el grupo y tuvieron que decirla “¿de qué hablas? Es Nick Fury, ¡has aparecido en películas con él!”. O cuando se olvidó de que había aparecido en Spider-Man Homecoming.

Esto último sucedió en un episodio de The Chef Show donde Jon Favreau (compañero de reparto en Marvel y concretamente las películas de Iron Man) tuvo que convencerla de que sí había tenido un pequeño cameo en el film protagonizado por Tom Holland, aunque Paltrow insistiera a que esto había sido en Vengadores. La actriz muestra un saludable distanciamiento por el Universo de Marvel, aunque puede que cambiara de idea si su personaje tuviera un tratamiento similar al que ya han experimentado Bruja Escarlata y Visión, y pronto experimentarán Falcon y el Soldado de Invierno.

Al fin y al cabo, Marvel Studios está aprovechando las series de Disney+ (que inauguró mismamente Bruja Escarlata y Visión) para darles un mayor background a sus personajes secundarios, y sería una buena oportunidad para conocer algo más de cerca a Pepper Potts. Si Paltrow quiere, claro. O si le importa lo más mínimo.