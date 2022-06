Guy Ritchie vuelve a Disney: dirigirá el remake en acción real de ‘Hércules’

La maquinaria de remakes en acción real a cargo de Disney no para, por mucho hastío que puedan sentir sus espectadores u hostilidad despierten en la crítica. En los últimos tiempos se asiste a la costumbre de que parte de estos remakes sean lanzados directamente al streaming (pasó con La dama y el vagabundo, pasó más o menos con Mulán, pasará este 8 de septiembre con el Pinocho de Robert Zemeckis, destinado a Disney+) mientras en el horizonte se divisan unas cuantas superproducciones de considerable ambición. Es el caso de una nueva versión de Hércules, clásico noventero sobre el mito griego para el que Disney logró involucrar a Joe y Anthony Russo, directores de Vengadores: Endgame.

Los Russo se comprometieron a producir el film a través de su sello AGBO y con la mediación de otro gran hombre de Disney como es Jon Favreau, aunque no terminaba de estar claro si se encargarían de dirigir. Hoy Deadline confirma que no: los Russo ejercerán plácidamente de productores mientras el rol principal pasa a un viejo conocido de la Casa del Ratón. Esto es, Guy Ritchie, afamado cineasta británico que no pasaba por el mejor momento de su carrera cuando aceptó dirigir el remake de Aladdin a finales de la pasada década. ¿Resultado? Más de 1.000 millones de dólares recaudados, la película más taquillera de la carrera de Ritchie, y una gran inyección de ánimo creativo para el director.

Y es que tras Aladdin, Ritchie volvió a sus comedias criminales con gran éxito entre el público: dirigió The Gentlemen (que ahora Netflix quiere convertir en serie de televisión) y se reunió con Jason Statham para la modélica Despierta la furia. Hoy Ritchie tiene pendiente estrenar una nueva colaboración con Statham (Operación Fortune: El gran engaño, previsto su lanzamiento para este 28 de julio luego de un par de retrasos) y ya ha terminado el rodaje de The Interpreter: thriller con Jake Gyllenhaal que rodó en Alicante y estuvo marcado por el arresto tras una trifulca de otro de sus actores, Antony Starr (The Boys).

Una vez concluida The Interpreter Ritchie tiene tiempo de volver a unir fuerzas con Disney para Hércules. La película se encuentra ahora mismo en busca de guionistas para que reescriban un borrador firmado por Dave Callaham. Sobre el proyecto, los Russo ya dijeron en su momento que pretendían diera pie a todo un universo cinematográfico.

