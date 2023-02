En 2022, Guillem Clua alcanzó el apogeo como guionista tras la adaptación en serie de su obra teatral Smiley y la participación en la construcción del guion de Los renglones torcidos de Dios, la adaptación del clásico literario de Torcuato Luca de Tena. Este último trabajo le ha permitido alcanzar su primera nominación al Goya, en la categoría de mejor guion adaptado, compartida junto al cineasta más taquillero en China, Oriol Paulo (Contratiempo).

Con motivo del estreno de La niña de la comunión, su primera incursión como guionista en el cine de terror, hablamos con Guillem Clua de su trayectoria como periodista, dramaturgo y guionista. Un nuevo filme que supone otra colaboración con Warner y Atresmedia, tras los pasos de su triunfal trabajo juntos en Los renglones torcidos de Dios.

'La niña de la comunión' supone tu primera incursión en el cine de género. ¿Ha resultado complicado huir de los típicos clichés? Tenía muchas ganas de escribir terror. Queríamos hacer una película clásica, pero siempre teniendo en cuenta que no

íbamos a reinventar nada. El proyecto me llegó por parte del productor Beto Marini, prácticamente con un concepto para que lo desarrollara. A partir de ahí, trabajé en los guiones junto a él y el director de la película, Víctor García. Trabajamos bebiendo de fuentes conocidas y referencias muy evidentes, pero, más allá de los clichés, quisimos que los personajes tuvieran profundidad y coherencia, buscando un mayor trasfondo.



Eres un dramaturgo premiado y consolidado, al que se le empieza a reconocer también por tu carrera como guionista. ¿Sigue dando vértigo enfrentarse a proyectos nuevos como tu llegada al terror?Cada proyecto es un reto, si no me aburro. Tengo esa necesidad de saltar de un género a otro, de un formato al otro. Necesito hacer cine y teatro, y escribir cosas para sentirme motivado y no dejar de sentir ese vértigo, con retos cada vez más grandes. No necesariamente tienen que ser siempre peliculones o series de Netflix, pueden ser cosas muy pequeñas, pero que a la vez me interpelen y me hagan realizar algo que no había hecho antes.



Tras tus inicios como periodista y el salto a la dramaturgia, en 2001, decides también pasarte a la escritura de guiones para la tele catalana con series como 'El cor de la ciutat'. ¿En qué momento te das cuenta que la faceta de guionista te llena?Estudié periodismo casi de rebote, porque me gustaba escribir y en esa época, estoy hablando de los 90, si te gustaba escribir hacías periodismo. No había opciones de estudiar teatro o cine. Tengo muchos amigos novelistas, dramaturgos, guionistas y directores cine que empezaron por el periodismo. Fui mi afortunado porque con mi primera obra de teatro ya me dieron un premio en 2002 y al año siguiente entré a trabajar en una telenovela de TV3, que siempre ha sido una cantera muy importante de guionistas y dramaturgos en Cataluña. Estuve ahí muchos años y al cabo de muy poco tiempo estaba dirigiendo la serie. Entonces todo fue muy rodado y afortunado, lo reconozco.