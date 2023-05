Álbum de 'Guardianes de la galaxia 3': tú también bailarás y te emocionarás con estas fotos detrás de las cámaras

Guardianes de la galaxia: Volumen 3 llegaba hace unas semanas a la cartelera para reconciliar a los 'Marvel Zombies' con el universo cinematográfico de Kevin Feige tras una 'Fase 4' bastante insulsa en gran pantalla, pero también para poner fin a la trilogía protagonizada por la pandilla espacial de James Gunn.

Nueve años después de aquella primera aventura musical llamada Guardianes de la galaxia, Star-Lord (Chris Pratt) y los tripulantes de la Bowie han dicho adiós con la producción más ambiciosa y redonda de Marvel desde Vengadores: Endgame. Y, como era de esperar, todo ha sabido a despedida en este tercer filme, que embarca a los guardianes en una travesía galáctica para salvar la vida de Rocket (con voz de Bradley Cooper).

Lo han hecho unidos: han vuelto Pratt, Cooper, Zoe Saldaña (la Gamora de otra dimensión), Karen Gillan (Nébula), Vin Diesel (voz de Groot), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax) y Sean Gunn (Kraglin y Rocket de niño), entre otros.

A ellos se han sumado Maria Bakalova (Cosmo, el Perro Espacial), Will Poulter en la piel del doradísimo Adam Warlock y Chukwudi Iwuji como el maquiavélico Alto Evolucionador. ¿El resultado? Un fin de era tremendamente emotivo, tan divertido y pegadizo como los guardianes acostumbran, un cierre a la altura de la saga más celebrada del MCU.

Para hacerlo todo aún más conmovedor, hemos decidido recuperar las imágenes y vídeos detrás de las cámaras que han compartido las estrellas de Guardianes de la galaxia: Volumen 3. "Once More, with Feeling".

"Foto de momentos después de la última vez, seguramente para siempre, que rodamos con todo el elenco de Guardianes".

"El primer ensayo para la segunda parte de Creep al comienzo de Guardianes de la galaxia: Volumen 3. Con Sean Gunn, Dave Bautista, Karen Gillan y Pom Klementieff en el set de Knowhere que estaban empezando a construir".

"Alto Evolucionador, DJ".

"Pom es rara".

"Acabando con Nathan Fillion en Guardianes de la galaxia: Volumen 3".

"Detrás de las cámaras le encantan los animales (con nuestro amigo River en el set)".

"Y este es el final del rodaje de la trilogía de Guardianes de la galaxia. Amo a este maravilloso elenco y equipo, y su precioso talento y buenas almas. Soy afortunado de haberles tenido en este viaje conmigo durante casi una década. (Y sí, Zoe estaba con nosotros, pero en la única foto que tengo con ella, estamos con un actor que no hemos anunciado)".

"¿Quiénes van a ver Guardianes de la galaxia: Volumen 3 esta noche?

"¿Quién es tu personaje favorito de Guardianes de la galaxia: Volumen 3? ¡Ved la película en salas ya! (Karen y Zoe, no recuerdo hacer esto)".

"Captura de movimiento y grabación de la escena de 'los nombres' en Guardianes de la galaxia: Volumen 3 con Floor, Teefs, Lylla y Rocket. Aunque empleamos CGI, rodamos todas las escenas de verdad, usando las expresiones de los actores, las grabaciones y todos los movimientos de cámara para que fuera natural. Además, mención a John Murphy por la música de esta escena, que lo juntó todo y la hizo mágica".

"Ensayo de cámara con la escena de pelea de Octo-Groot/Star-Lord en Guardianes de la galaxia: Volumen 3".

"¿Quién va a ver Guardianes de la galaxia: Volumen 3 este fin de semana?".

"Nuestro editor Fred Raskin nos preguntó, a las dos semanas de arrancar con la edición, dónde estaban las cuerdas. No se dio cuenta de que este increíble muñeco de Legacy Effects no era realmente Chris Pratt. Nuestros equipos de efectos especiales y maquillaje pusieron todo su corazón en esta película, como el resto".

"Mientras tanto, detrás de las cámaras de Guardianes de la galaxia: Volumen 3".

"¿Se levantará por favor el Star-Lord real?".

"¡Hoy es el día! Estoy deseando que todos vosotros experimentéis el final de las películas de Guardianes de la galaxia. Todo lo que puedo decir es gracias a todos nuestros amigos y fans, que han hecho de esto algo tan divertido. Los últimos 10 años no habrían sido posibles sin vosotros. Estaré agradecido siempre".

"Tomas de Gamora".

"¡Sí!".

"¿Ya habéis visto Guardianes de la galaxia: Volumen 3? Hola, soy yo, Mantis. Me encanta hacer reír a James Gunn".

"Te queremos, James Gunn".

"En honor al estreno de Guardianes de la galaxia: Volumen 3 en salas este viernes, aquí va una captura de pantalla de aquella vez que olvidé que tenía dos sesiones de terapia el día del rodaje".

