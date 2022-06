'Grindhouse': el capricho de serie B multimillonaria de Tarantino y Rodriguez cumple 15 años

“Verás, Quentin, hasta ahora te había ido muy bien. Ha sido como jugar sin que hayas tenido que pagar por hacerlo. Hoy te ha tocado pagar. Y eso puede hacer de ti una persona más íntegra”. Esto le dijo Steven Spielberg a un Quentin Tarantino tocado y hundido tras el fracaso en la taquilla de Grindhouse, el díptico conformado por Planet Terror y Death Proof que realizó junto a su amigo, socio y media naranja creativa Robert Rodríguez.

Que estas palabras fueran enunciadas por Spielberg –quien junto a George Lucas redefinió la industria de Hollywood entre los años 70 y 80– a una pareja de directores que harían algo parecido en los 90 sirve como ejemplo de que el fracaso de Grindhouse no era solo un jarro de agua fría para Tarantino, Rodríguez y la Miramax de los Weinstein, sino también un cambio de gustos y tendencias en la primera década del siglo XXI.

Tarantino y Rodríguez ya habían saboreado el amargo sabor del fracaso en su carrera. Tarantino tras el tibio recibimiento de Four Rooms (1995) –la antología en la que también colaboraría con Rodríguez y otros autores– y la indiferencia con la que fue recibida Jackie Brown (1997), uno de sus trabajos más maduros.

Rodríguez, menos ambicioso que su compañero de armas, tras la revolución que significó El mariachi continuó su carrera con éxitos más o menos modestos, pero con presupuestos lo suficientemente limitados como para que no destacar tanto como la de Tarantino ni tampoco tambalearse.

El origen del proyecto

En el momento que decidieron desarrollar lo que sería Grindhouse –entre finales del 2004 y principios del 2005–, tanto Tarantino como Rodríguez habían vuelto a recuperar el mojo que les acompañaría en la primera mitad de los 90 y que se había difuminado parcialmente a finales de década.

Tarantino recuperó el favor de la taquilla con las dos entregas de Kill Bill, una extravaganza cinéfila que aunaba lo mejor del estilo del cineasta y su habilidad como generador de tendencias culturales. Rodríguez había encadenado varios éxitos consecutivos tras su acercamiento al cine familiar con Spy Kids y, sobre todo, con su adaptación de Sin City, el estilizado cómic neonoir de Frank Miller.

Fue debido a este último proyecto donde surgió la mecha que dio pie a lo que sería Grindhouse. Quentin Tarantino había dirigido una secuencia de la Sin City de Rodríguez –la primera y única vez que Tarantino ha rodado en soporte digital– y Rodríguez había quedado en casa de Tarantino para enseñarle cómo estaba quedando el montaje de dicho material.

El propio Rodríguez ya había fantaseado con la idea de realizar él mismo una película conformada por dos largometrajes, pero lo había dejado pasar en favor de otros proyectos. Hasta que al llegar a casa de Tarantino vio en el suelo el póster de un programa doble del año 1957 conformado por dos títulos: Rock all Night y Dragstrip Girl. Un póster que él también poseía y que también tenía tirado en el suelo de su vivienda.

Grindhouse Cinemanía

Además Tarantino, coleccionista compulsivo de películas de todo tipo en celuloide y poseedor en su domicilio de una sala de proyecciones privada, realizaba periódicamente sesiones dobles en las que insertaba tráilers de otros títulos relacionados temáticamente. A ellas asistían tanto Rodríguez –siempre ha dicho que gran parte de su cinefilia viene del enciclopédico conocimiento de Tarantino– como otros amigos del cineasta.

Rodríguez le contó la idea a Tarantino, a quien le entusiasmó. Decidieron que cada uno rodaría un largometraje de extensión habitual –Rodríguez había pensado en un primer momento un par de películas de no más de 60 minutos cada uno de duración– y que además habría tráilers falsos para insertar antes y durante las proyecciones. Así emularían, decía Tarantino, la experiencia de las salas grindhouse, un concepto que había dio desapareciendo con la instauración de los multicines de centros comerciales.

Qué significa 'grindhouse'

Las salas grindhouse eran cines en franca decadencia, situados en grandes ciudades de EE UU, donde se proyectaban sesiones dobles de títulos de series B y Z, películas de las cuales se distribuían muy pocas copias. Ese era el motivo de que en el circuito de salas grindhouse esas copias iban pasando de un cine a otro, y a medida que iban circulando la calidad del celuloide se deterioraba hasta que incluso iban perdiendo metraje a lo largo de su vida comercial.

La idea de Tarantino y Rodríguez era trasladar esa experiencia perdida a las salas comerciales de la primera década del siglo XXI. Un proyecto de alto presupuesto –se habla de un total de entre 53 y 67 millones de dólares– y una distribución masiva de más de 2000 copias en su fin de semana de estreno.

Por supuesto, propusieron el asunto los hermanos Weinstein, acostumbrados a las extravagancias de ambos cineastas. Tanto el uno como el otro, Quentin Tarantino con Harvey Weinstein en Miramax y Robert Rodriguez con Bob Weinstein en Dimension Films, solo habían dado alegrías a los hermanos.

Justo en el momento de la propuesta, Tarantino había ingresado en las arcas de los Weinstein casi 190 millones de dólares con sus dos entregas de Kill Bill (con un presupuesto total de 60 millones) y Rodriguez, 160 millones con Sin City (con un presupuesto de 40 millones). Eran una garantía de éxito incluso con propuestas tan de nicho y geeks como las anteriormente mencionadas.

Antecedente al amanecer

Una década antes, Tarantino y Rodríguez ya habían intentado una suerte de proto-grindhouse con Abierto hasta el amanecer. Una cinta dirigida por Rodriguez, escrita y coprotagonizada por Tarantino, que incluía dos géneros y tonos por el precio de una sola entrada.

Un primer bloque más tarantiniano con la huída de una pareja de hermanos asesinos que podrían ser una versión alternativa de los hermanos Vega y una segunda mitad puro Rodríguez, que la reconvertía en una película de vampiros con altas dosis de sangre y gore. El resultado fue irregular, pero triunfó gracias al auge de popularidad de ambos cineastas en 1996, costando 19 millones de dólares y recaudando casi 60 millones.

Abierto hasta el amanecer Cinemanía

Pensemos también que tanto Kill Bill como Sin City eran proyectos arriesgados a priori. La primera, un mash-up de la cultura pop más recóndita, surgida de todas las filias de Tarantino y la segunda, un neonoir en blanco y negro salida de un tebeo de culto y una tecnología innovadora, fueron recibidas con los brazos abiertos por el público generalista de todo el mundo.

¿Quién no querría pagar su entrada de cine en la nueva reinterpretación de la subcultura de serie B y Z de los Spielberg y Lucas de los años 90, que habían sabido interpretar el zeitgeist de una época?

Reparto de papeles

La idea de Tarantino y Rodriguez con Grindhouse era que cada uno dirigiera una película. Rodriguez, una cinta de terror gore de zombies titulada Planet Terror y con John Carpenter como paraguas espiritual. Casi como si fuera el proyecto nunca realizado por el director entre Asalto a la comisaría del distrito 13 y La cosa. Y Tarantino, un slasher en la carretera titulado Death Proof.

Planet Terror Cinemanía

Planet Terror haría uso de la tecnología digital para aparentar, con gran fortuna, la suciedad, tosquedad y crudeza de ese cine grindhouse y trash. Death Proof, filmada en celuloide, sería un slasher vaciado de sus elementos más característicos y la excusa para que el cineasta centrara la cinta en dos secuencias de carretera donde Tarantino quería rodar las mejores persecuciones y accidentes de coche jamás realizados, mirándose en el espejo de Vanishing Point y Bullit.

Death Proof Cinemanía

En cambio, los trailers falsos no fueron finalmente dirigidos por los dos autores –exceptuando el que abre el programa doble, Machete, dirigido por Rodríguez– sino que fueron ofrecidos a cineastas contemporáneos y amigos, con los que comparten gustos y sensibilidades, como Eli Roth -Thanksgiving-, Edgar Wright -Don’t- y Rob Zombie -Werewolves Women of the S.S.-.

Tráilers tan interesantes como los resultados de ambas cintas, conformando, en su formato de proyección original, una fiesta para los aficionados al cine de terror y gore de serie B y Z. Porque Grindhouse funciona mejor como un todo al que el espectador debe entrar y aceptar las reglas de juego. Un juego que ya surgiría durante el rodaje, donde Tarantino colaboraría con Rodríguez en el rodaje de Planet Terror y compartirían actores, localizaciones e incluso universo creativo.

La invitación de Tarantino y Rodriguez

Si el espectador entra en tan lúdica y radical propuesta, podrá darse cuenta de que Planet Terror posiblemente sea la cima del cine de Robert Rodríguez. Un ejercicio de estilo que consigue moldear la asepsia del cine digital para elevar y llevar al paroxismo las virtudes del terror exploitation, tan reverencial como crítica en su mirada posmoderna, convirtiendo en arte y recurso formal, los defectos y las imperfecciones tanto de este tipo de obras como del celuloide en mal estado.

Planet Terror Cinemanía

En cuanto a la cinta de Tarantino, aunque inferior o menor a cualquiera de sus obras precedentes, es un más que interesante juguete formal que sabe deconstruir las formas del slasher, entregando además una suerte de nuevo díptico dentro del díptico que supone Grindhouse, donde la estructura de la obra se sustenta en dos secuencias.

La primera, el escalofriante y memorable accidente de coche que parte la cinta en dos -posiblemente una de las mejores secuencias de toda la filmografía del director- y un clímax perpetuo conformado por una car chase impecable que, como en todo el cine de Tarantino, funciona no solo por la perfecta estructura de la misma –entre la homenajeada Vanishing Point y la aridez y crudeza de El diablo sobre ruedas– sino por la ruptura del tono que despista y a la vez fascina al espectador.

Death Proof Cinemanía

El rechazo del público

El público no respondió como se esperaba a la propuesta. Rodríguez afirmó hace unos años, tras el estallido del caso Weinstein, que Harvey Weinstein hundió la promoción de la película tras ser denunciado un año antes por Rose McGowan, pero el motivo también es que Grindhouse apareció en el filo del cambio de tendencias de la industria.

Un año después se estrenaría Iron Man, de Jon Favreau, y entraría en apogeo un cine manufacturado y realizado por burócratas. Quentin Tarantino afirmaría en un coloquio junto a Rodríguez realizado en 2007, promovido por el New York Times, que a él le gustaba trabajar con los Weinstein porque eran la última estirpe de dueños de estudios al estilo de Jack Warner o David O. Zelnick. Como todos ellos, la era Miramax de los Weinstein había tocado a su fin.

Lo que también es cierto es que el fracaso en taquilla de Grindhouse no solo se palió levemente decidiendo estrenar ambos trabajos como películas independientes fuera del mercado estadounidense para poder recaudar el doble, sino que la(s) película(s) funcionaría(n) relativamente bien en el mercado doméstico.

Más aún, servirían de precursoras y punta de lanza de una revisión posmoderna del cine de género de serie B y Z que veríamos a lo largo de la siguiente década, con trabajos tan interesantes y estimulantes como los realizados por Hélène Cattet y Bruno Forzani –Amer, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo–, David Gordon Mitchell –It Follows– o Edgar Wright –Baby Driver, Última noche en el Soho–.