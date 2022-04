'Greyhound: Enemigos bajo el mar' con Tom Hanks tendrá secuela

Las aventuras del comandante Ernest Krause durante la Segunda Guerra Mundial proseguirán más allá de Greyhound: Enemigos bajo el mar en una nueva película que, naturalmente, volverá a tener a Tom Hanks como protagonista y también se estrenará directamente en la plataforma de Apple TV+.

Al frente del destructor norteamericano USS Keeling, denominado Greyhound en código naval, la misión por la que conocimos a Krause fue la de escoltar una flota de buques mercantes que distribuían suministros al Reino Unido a través de las aguas del Atlántico Norte. En su trayectoria debía hacer frente al acoso y las emboscadas de varios submarinos alemanes intentando destruir el convoy.

Basada en la novela The Good Shepherd (El buen pastor) escrita por el británico C. S. Forester, y publicada en 1955, fue el mismo Hanks quien además de ejercer como protagonista principal también se hizo cargo del guion adaptado. En principio, Greyhound: Enemigos bajo el mar debía estrenarse en cines, pero las restricciones causadas por la pandemia pospusieron el estreno hasta que finalmente Apple acabó haciéndose con los derechos de distribución tras pagar una millonada. Un acierto, para el servicio de streaming, pues también se ha convertido en una de las películas más vistas de la plataforma ya desde su estreno en julio de 2020.

Y aunque, también en un principio, Hanks era reacio a que Greyhound se estrenara sin pasar antes por las grandes pantallas, finalmente parece que ha quedado satisfecho con el acuerdo y los resultados. La prueba es que, según informa Deadline, la productora Playtone de la que es fundador junto a Gary Goetzman ha llegado a un acuerdo con Apple+ para realizar varios proyectos, tanto en cuanto a películas como series, en los próximos años, y en los planes entra realizar una secuela de Greyhound. Lo que aún no ha trascendido es si también la dirigiría, al igual que la primera, Aaron Schneider.

Entre estas numerosas colaboraciones para el futuro, una de las que ya estaba incluida y en rodaje es la miniserie Masters of the Air, siguiendo la línea de las series también ambientadas durante la Segunda Guerra Mundial de Hermanos de sangre y The Pacific, con Hanks y Spielberg en la producción.

Otros largometrajes recientes en los que ha participado Playton con Tom Hanks como protagonista es Finch, la propuesta de ciencia-ficción posapocaliptica que también fue adquirida por Apple TV+ y estrenada en noviembre, y el wéstern Noticias del gran mundo, que sí tuvo un estreno en cines (después, la primera plataforma en la que se estrenó fue la de Netflix). Y entre los próximos estrenos estará el biopic Elvis de que presentará en Cannes, y aunque tiene a Austin Butler encarnando al rey del Rock, Hanks interviene en un personaje secundario, pero relevante como el empresario "Coronel" Tom Parker, mánager de Elvis Presley.

