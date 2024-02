'Barbie' también arrasa en los Grammy: la película gana tres premios y enamora con la actuación de Billie Eilish

La banda sonora de Barbie fue reconocida este domingo en los Grammy con tres gramófonos dorados, uno de ellos al de mejor canción del año por What Was I Made For?, de Billie Eilish. El single también ganó el premio a mejor canción escrita para medios audiovisuales. La tercera categoría en la que triunfó la cinta dirigida por Greta Gerwig fue la de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales por Barbie The Album.

Estos dos últimos galardones fueron entregados en la gala previa a la ceremonia televisada y el de mejor canción del año recibió el honor en la principal, celebrada en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles.

"Me siento muy agradecida, estoy en shock. Gracias a Greta Gerwig por hacer la película más increíble e inspiradora. Hacer esta canción me salvó un poco", aseguró Eilish al recibir la distinción a mejor canción escrita para medios visuales. Por otro lado, Dua Lipa, que optaba a dos Grammy por Dance the night, incluida igualmente en la banda sonora de Barbie, se fue de vacío.

Justicia ante el ninguneo de 'Barbie'

Los gramófonos para Barbie destacan en una temporada de premios que prácticamente ha dejado sin reconocimiento a la película, que se convirtió en la más taquillera de 2023 e hizo que seguidores de todo el mundo acudieran a las salas de cine vestidos de rosa.

El filme de Gerwig había sido el más nominado de galas como los Globos de Oro -donde tan solo se alzó con dos galardones de los nueve a los que optaba- y los Critics Choice Awards, donde consiguió seis premios en apartados menores de las 18 nominaciones que tenía.

Además, la no nominación en los Oscar a Gerwig en la categoría de mejor dirección y a Margot Robbie en el de mejor actriz generaron un gran descontento entre los fans de la película, que interpretaron que el hecho de que la Academia de Hollywood dejara fuera a ambas creadoras fue una decisión injusta.

No obstante, en el ámbito musical la película ha sido bien reconocida. El tema de Eilish también triunfó en los Globos de Oro, mientras que la canción que interpreta en el filme Ryan Gosling, I’m Just Ken, recibió un premio en los Critics Choice Awards. Ambas canciones se debatirán el Oscar a mejor canción original el próximo 10 de marzo.

