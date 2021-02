Gracias sean dadas al Hacedor: la trilogía de ‘Star Wars’ a cargo de Rian Johnson sigue en marcha

Echándole un vistazo rápido al calendario actual de Lucasfilm, la impresión más directa es que el estudio ha optado por dedicar sus próximos años a la división televisiva de Star Wars. El colosal éxito de The Mandalorian en Disney+ ha convencido a Kathleen Kennedy y sus socios de que el futuro de la saga está no tanto en películas controvertidas como en series que expandan el universo arropadas por los fans, preparándose ahora mismo hasta una decena de nuevas ficciones entre las que destacan The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor o Rangers of the New Republic (que con el despido de Gina Carano podría haber perdido a su potencial protagonista). Pero, ¿qué ocurre con las películas?

Se supone que Lucasfilm tiene en marcha varios films a cargo de Patty Jenkins, Taika Waititi y Kevin Feige, según hemos podido aclarar en los últimos meses, pero hace bastante tiempo que no se sabe nada de la trilogía que Disney le encargó a Rian Johnson luego de estrenar Los últimos Jedi. La polarización del fandom que vino con el Episodio VIII y esa especie de “reparación” que quiso hacer J.J. Abrams con El ascenso de Skywalker (sin mucho éxito) habían reforzado la impresión de que la Casa del Ratón prefería no seguir adelante con Johnson, consciente de lo polémica que es su figura entre los fans de Star Wars más beligerantes. Por suerte, dicha trilogía dista de estar cancelada.

Al menos si confiamos en las palabras de Sariah Wilson, que entrevistó recientemente a Johnson y ha revelado vía Twitter que el cineasta sigue planeando sacar adelante estas enigmáticas tres películas. “Voy a publicar esto ahora porque me veo venir multitud de preguntas. Sí, la trilogía de Star Wars de Rian sigue en marcha”, escribió Wilson, poco antes de reconocer que no le había dado muchos detalles. “No hay fechas ni plazos porque está involucrado en otros proyectos, pero está ocurriendo. ES LO ÚNICO QUE SÉ”, concluía su tuit. Puede que con esos proyectos se refiera a la continuación de Puñales por la espalda, gran éxito de crítica y público que Johnson dirigió seguidamente a Los últimos Jedi.

Aparentemente Disney no ha prescindido de los servicios de Johnson, y simplemente estaría esperando a que el director tenga tiempo en su agenda para ponerse con ella. En su misma cuenta de Twitter, Wilson reveló además que había hablado con el director de Looper sobre algunos de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker y confirmó que, en lo que a Johnson respecta, Rey y Kylo Ren estaban destinados a ese discutido beso que cerraba El ascenso de Skywalker. Es decir, que aseguró que el 'Reylo' siempre había sido de índole romántica, y que lo tenía en mente cuando escribió Los últimos Jedi.

“Si alguien se preguntaba si el Reylo estaba destinado a ser romántico, podéis dejar de especular: Rian siempre lo vio como un romance”, escribió Wilson. “Quiero decir, había más en sus historias, crecimiento y arcos, pero él siempre lo vio como algo romántico e íntimo”. Johnson no ha negado ninguna de estas informaciones y ha interaccionado con la periodista en Twitter, de modo que debemos atribuirles cierta veracidad. Otra cosa es que, en los años que parece que nos quedan para esta trilogía, el universo de Star Wars haya cambiado tanto como para que sus ideas ya no tengan cabida. Esperemos que el interés de Disney se mantenga.