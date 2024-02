Goya 2024: quiénes son los nominados para ganar el premio a mejor actor reparto

Hace un año, Luis Zahera contó que había cumplido su sueño: Matar a un francés. Ocurrió en la gala de los Goya, cuando el gallego recogió el premio a mejor actor de reparto por As bestas. En una noche en la que las reivindicaciones sociales se alternan con los recuerdos más conmovedores, Zahera afirmó que, tras perpetrar su tan anhelado asesinato, ya no le quedaba más que desear y acabó la alocución con una cariñosa mención a su víctima, Denis Ménochet: “Thank you for the madness”.

En la próxima ceremonia, Zahera no estará entre los contendientes, pero sí su socio en Vivir sin permiso y Entrevías Jose Coronado. Apeado por un momento de los papeles de tipo duro, Coronado interpretó en Cerrar los ojos al enigmático actor Julio Arenas, lo que le ha valido su quinta nominación al Goya. Coronado se alzó con el premio en 2012 gracias a No habrá paz para los malvados y fue candidato por primera vez hace 24 años. Por el contrario, ninguno de sus rivales había sido nunca nominado. Te los presentamos.

Àlex Brendemühl, nominado por 'Creatura'

Pese a que lleva tres décadas encadenando series y películas, este actor germanoespañol de mirada inquietante, galardonado en los Premios Sur de argentina y los Sant Jordi y Gaudí catalanes, nunca había optado a un Goya hasta ahora. El papel que lo llevará a Valladolid se lo debe a Creatura, uno de los fenómenos españoles del año, dirigida, escrita y protagonizada por Elena Martín.

Creatura está disponible en Filmin.

Hugo Silva, nominado por ‘Un amor’

Tampoco Hugo Silva había atraído las miradas de la Academia hasta ahora. El reconocimiento que no suscitó su divertida interpretación como atracador en Las brujas de Zugarramurdi la ha conseguido con Un amor, en la que da vida a un personaje embebido en la atmósfera perturbadora y sórdida de ese pueblo diminuto al que va a parar Laia Costa. Aunque Hugo Silva es uno de los actores más populares de nuestro país desde que, en 2005, fuera designado como uno de Los hombres de Paco, hasta el momento sólo ha ganado un Feroz como actor de reparto en serie (El ministerio del tiempo).

Un amor está actualmente en salas.

Juan Carlos Vellido, nominado por ‘Bajo terapia’

Las industrias cinematográficas de los Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Argentina y, por supuesto, España han contado, en algún momento, con este actor de 55 años al que hemos visto en la franquicia Piratas del Caribe o en la serie Hierro. El director Gerardo Herrero, con el que estrenará una nueva película este año, lo ha conducido hasta su primera nominación por la comedia Bajo terapia, en la que coincide con Malena Alterio, nominada a su vez como mejor actriz por Que nadie duerma.

Bajo terapia está disponible en Movistar Plus+.

Martxelo Rubio, nominado por '20.000 especies de abejas'

La categoría de mejor actor protagonista es la única interpretativa en la que no figura 20.000 especies de abejas. Y sólo porque no tiene. Su representante en la de mejor actor de reparto es Martxelo Rubio, padre en la ficción de Sofía Otero y presente, entre otras, en Yoyes, 27 horas o Lejos del mar. Esta es la primera nominación cinematográfica que recibe Rubio.

20.000 especies de abejas está disponible en Movistar Plus+.

