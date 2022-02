'Calabuch', fuegos artificiales y Bebe, Jedet y Cristina Castaño al son de 'Libre': arrancan los Goya 2022

Esta noche, el Palau de les Arts de Valencia celebra lo mejor del cine español con la gala de los premios Goya 2022, que se desplaza de ciudad como homenaje al Centenario de Luis García Berlanga. La ceremonia, que cuenta con público en directo, acaba de arrancar con imágenes de Calabuch, de Berlanga, un espectáculo de fuegos artificiales a la afueras del recinto y un número inicial a cargo de Bebe, Jedet y Cristina Castaño al son de Libre, de Nino Bravo.

Este espectáculo de luces y colores daba comienzo a la gala de #Goya2022 pic.twitter.com/VkSlGYlbwJ — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2022

Jedet aseguraba en la alfombra roja que dedicaría esta actuación a Isabel Torres, su compañera en Veneno, que fallecía ayer a causa de un cáncer de pulmón. Y así lo ha hecho cuando en determinado momento ha recordado a la actriz.

A continuación, Carmen Machi ha comenzado el discurso inaugural recordando a Luis García Berlanga: "En esta época difícil en la que se suceden escenas berlanguianas en las casas, en las calles y en las instituciones, Berlanga nos hubiera animado a disfrutar y a reírnos del presente, incluso ahora, en plena pandemia".

Vuelve a escuchar el discurso de bienvenida de Carmen Machi en los #Goya2022 pic.twitter.com/xxHq6NaELX — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2022

Esta no será la única actuación musical de la noche. Pronto se subirán al escenario Joaquín Sabina junto a Leiva, C. Tangana con Rita Payés, y Luz Casal, que acompañará con su voz el In Memoriam.

Esta gala, además de volver a celebrar lo mejor del cine español del último año, será la ocasión de homenajear la carrera profesional de José Sacristán, que recibirá el Goya de Honor. Cate Blanchett, por su parte, recibirá el Goya Internacional.

