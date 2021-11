'Gora Automatikoa', la película de animación que se burla de los Goya y ahora puede ganar uno

"Y para el Goya a mejor película de animación este año solo hay una película nominada, así que consigue un Goya automático", anuncia un animado Antonio Banderas en la reconstrucción de la gala de los Goya 2020, en la que La gallina Turuleca obtuvo el galardón ante la incomparecencia de cualquier rival. Ése hecho es el que marca, en la ficción y en la realidad, el nacimiento del proyecto Gora Automatikoa, una película nacida para aprovecharse de ese antecedente y que ahora puede logar ganar el Goya.

Así se ha confirmado cuando José Coronado y Nathalie Poza han anunciado las nominaciones en la categoría de largometraje de animación este año y ha salido el nombre de Esaú Dharma, David Galán Galindo y Pablo Vara, responsables de esta pequeña gran broma que quizá haya ido demasiado lejos, pues ahora mismo compite para llevarse el cabezón. Sin embargo, hay un problema en su plan: este año hay más películas nominadas.

Porque no, no habrá un nuevo caso La gallina Turuleca. Este año otras tres películas acompañan a Gora Automatikoa, la cual ya había previsto esto irónicamente con una ficticia readaptación de Campeones de Javier Fesser en formato animado. Mironins de Mikel Mas Bilbao & Txesco Montalt, Valentina (Chelo Loureiro) y Salvar el árbol (Zutik!) de Haizea Pastor & Iker Álvarez serán las rivales directas del filme que precisamente recibía su título por la falsa creencia de que el ser de origen vasco te otorga más posibilidades de cara a los Goya.

'Gora Automatikoa' es también un loable ejercicio didáctico en torno a las normas de los Goya Cinemanía

Gora Automatikoa es un intento por lograr el Goya pero a la vez una burla al sistema mismo, haciendo un jocoso análisis de las bases para presentarse a los premios e intentando 'trolear' a la Academia en todo momento, incluso llegando a introducir escenas sin animar en las que no pasa absolutamente nada "solo porque el reglamento así lo permite". Chistes meta, mezcla de animación con robados a terceros artistas... tiene incluso un atrevido guiño a alguien que casi seguro sí saldrá con una estatuilla bajo el brazo de la gala, Javier Bardem.

Sin emabrgo, antes de la gala del próximo 12 de febrero, Gora Automatikoa tendrá que hacer primero su paso por cines, requisito indispensable para concursar como bien señalan en la propia película. Y su turno le llegará este mismo 17 de diciembre, coincidiendo con películas como Mamá o papá o Spider-Man: No Way Home, nada menos. No necesitará competir con ellas para llevarse el Goya, pero tampoco parece que lo vayan a lograr de manera automática como pensaban.

