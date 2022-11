La película de Martin Scorsese que no existe pero se ha viralizado por cada rincón de internet

Si te mueves en la esfera cinéfila de internet (cada cual tiene sus vicios), es posible que en los últimos días hayas encontrado muchas referencias a una película bastante desconocida titulada Goncharov (1973), con Martin Scorsese como productor (posiblemente director en la sombra) y un reparto impresionante: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Harvey Keytel, Al Pacino... Todos juntos en la historia de un mafioso ruso afincado en Nápoles.

De Niro interpreta al protagonista, Goncharov, un magnate criminal de origen ruso que controla a la mafia napolitana, donde es conocido como 'Lo Straniero'. Vive con su mujer Katya (Shepherd) en un agónico matrimonio que incluye alta tensión homoerótica con un tal Andrey Dadanno interpretado por Keitel. Pacino es Mario Ambrosi, la mano derecha de Goncharov y quien traicionará su confianza. Además de un antagonista encarnado por Gene Hackman, uno de los mejores personajes de la película es el sicario que interpreta John Cazale, apodado Ice Pick.

Suena al tipo de película que encajaría perfectamente dentro de la filmografía de Martin Scorsese, si no fuera porque ese mismo año estrenó Malas calles y por el pequeño detalle de que Goncharov es una película inexistente. No en el sentido que dicta su leyenda, según la cual tuvo un estreno muy limitado hasta caer en el olvido absoluto tras la muerte de su director, el misterioso Matteo Juvenatti (nombre artístico Matteo JWHJ 0715 para rechazar el apellido de su homófoba familia), sino porque no existe ni nunca existió.

¿Pero si Goncharov no existe cómo es que internet se ha llenado de referencias a ella (particularmente en los últimos días de conversación frenética)? Análisis de escenas concretas, capturas del metraje, fan art, frases favoritas... incluso una crítica en prensa de la época o reseñas en Letterboxd. ¿Y qué hay de estas capturas de escenas de la película?

Martin Scorsese's "Goncharov", the greatest mafia movie ever made. https://t.co/Bwf4vMBYpr pic.twitter.com/5GcytihNg8 — Mx. AI Curio (@ai_curio) November 10, 2022

Las imágenes del tuit anterior son falsas, creadas con un programa de inteligencia artificial. Todo el material relativo a Goncharov son creaciones basadas en una película de mentira que internet entero, con epicentro en Tumblr, se ha confabulado para hacer parecer real. Y que sin duda sería una obra maestra del cine de gangsters. Hasta en Forocoches lo dicen.

Póster de 'Goncharov' (1973) beelzeebub.tumblr.com

¿Cuál es el origen de 'Goncharov'?

Este fake que ha reavivado a la comunidad cinéfila de Tumblr durante la última semana, llegando a organizar un Google Doc para organizar todo el material vinculado que se va creando colectivamente en paralelo, nació a partir de una foto antigua. Un usuario publicó una instantánea de las botas de imitación que había comprado online y que, en vez de una falsificación de la marca en la etiqueta, llevaba este curioso mensaje: "Martin Scorsese Presents Goncharvov". Una película sobre la mafia de Nápoles.

El post original de 'Goncharov' Tumblr

Parece ser una malinterpretación automática de los caracteres de Gomorra, la película de Matteo Garrone sobre la Camorra, que en EE UU se distribuyó con el nombre de Martin Scorsese incorporado con fines promocionales. Que la etiqueta sea el resultado del error de lectura de una máquina sirve para explicar ese misterioso Matteo JWHJ 0715, claro. Aunque el universo ficticio que ha creado internet alrededor resulta muchísimo más interesante.

'Goncharov' (1973): qué se puede ver de la película

A pesar de que Goncharov no exista, hay bastante material ya como para considerarla una de las mejores películas de mafiosos de todos los tiempos. Por ejemplo, no me digas que no es puro deleite esta secuencia de créditos iniciales.

Ya que estamos, un buen pasatiempo consiste en recomponer su presunta (y bellísima) banda sonora recopilando los diversos temas que están floreciendo a lo largo de YouTube.

En la misma YouTube es posible encontrar una animación del storyboard del filme centrada en uno de los momentos cumbre de la historia.

Es cuestión de tiempo que alguien vaya a Martin Scorsese en un junket y le pregunte por Goncharov, obteniendo una respuesta confusa; o igual para cuando le toque promocionar Killers of the Flower Moon el año que viene su hija Francesca ya le ha explicado la broma.

Quien sí se ha sumado a la diversión ha sido Lynda Carter (sí, realmente es ella) y, por supuesto, no faltan son fakes como estos tuits de Cybill Shepherd (quien no tiene cuenta de Twitter) recordando el rodaje.

Tuits falsos de Cybill Sheperd sobre 'Goncharov' (1973) Twitter

Con todo lo que sabes ahora, ya se lo puedes decir a tus amigos: Goncharov es la mejor película de Scorsese y una obra maestra del cine de gangsters.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.