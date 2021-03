Globos de Oro 2021: Laura Pausini dedica su premio a Sophia Loren

Casi 30 años avalan la exitosa carrera de la cantante italiana Laura Pausini, quien aún no contaba con ningún Globo de Oro. La intérprete se alzaba esta madrugada con el Globo de Oro a la mejor canción por Yo sí de la película La vida por delante, protagonizada por la gran actriz Sophia Loren a sus 86 años.

Emocionada, Pausini daba saltos de alegría cuando se enteraba de que se había impuesto a Speak Now de Una noche en Miami, Tigress & Tweed de Los Estados Unidos contra Billie Holiday, Fight for You de Black Messiah o Hear My Voice de El juicio de los 7 de Chicago.

"Estoy súper orgullosa, muchas gracias. Estoy con la carne de gallina, grazie mille, como decimos en Italia". ¡Laura Pausini se lleva el Globo de Oro a Mejor Canción! 👏👏👏 #GoldenGlobes#GlobosDeOropic.twitter.com/mCSY8aloK3 — Movistar+ (@MovistarPlus) March 1, 2021

"Nunca soñé con ganar un Globo de Oro, no lo puedo creer. Muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood". La italiana más internacional aprovechaba su discurso para agradecer el premio al director Edoardo Ponti, hijo de Sophia Loren y Carlo Ponti, así como a los compositores con los que creaba la canción: Diane Warren y Niccolò Agliardi.

Esta aprovechaba también sus redes sociales para dedicar el premio a la gran diva del cine. "Y todo mi agradecimiento y respeto a la maravillosa Sophia Loren, fue un honor dar voz a tu personaje, transmitir un mensaje tan importante, de aceptación y unidad".

El triunfo de Pausini era recibido entre los espectadores españoles como propio, y es que la cantante es muy querida en nuestro país gracia a su participación en diversos programas patrios a lo largo de estos años y su gusto constante en la música en español que ha abordado una y otra vez. Todo apunta a que la italiana podría alzarse con el Oscar a mejor canción el próximo 25 de abril.