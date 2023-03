La Academia de Hollywood ha compartido este jueves un primer listado de los presentadores de la 95ª edición de los Premios Oscar, entre los que se encuentran actores como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson y Ariana DeBose.

Completan esta lista Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

El conductor de la gala será el cómico y presentador Jimmy Kimmel, en su tercera ocasión al frente de la ceremonia. El resto de las personalidades serán anunciadas en los días previos al evento de cine más reputado de la industria, que tendrá lugar el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE UU).

Recientemente, la organización del evento también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema Lift Me Up, del filme Black Panther: Wankanda Forever, mientras Sofia Carson y Diane Warren interpretarán Applause, de la película Tell It Like A Woman.

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu actuarán también en la ceremonia con la canción This Is a Life, de la película Todo a la vez en todas partes. Así mismo, la canción Natu Natu, de la película india RRR, será cantada y bailada sobre el escenario.

Los títulos que se perfilan como los favoritos para hacerse con el Oscar a la mejor película son Todo a la vez en todas partes, que recientemente se hizo con el Premio del Sindicato de Productores, Los Fabelman, de Steven Spielberg, tras su triunfo en los Globos de Oro, así como Sin novedad en el frente, de Edward Berger, que se coronó en los Premios BAFTA.

En la categoría reina hay también trabajos de gran presupuesto como los filmes Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, y Avatar: El sentido del agua, de James Cameron, y películas con menor proyección comercial como El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, o Ellas hablan, de la cineasta Sarah Polley.

La Academia de Hollywood busca que la 95ª edición de los Oscar sea lo más atractiva posible para hacer olvidar la polémica bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer durante la ceremonia del año pasado

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.