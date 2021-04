Glenn Close afronta su última derrota en los Oscar con un baile automáticamente icónico

Pese a un comienzo donde se han acumulado los premios gordos y algún cambio llamativo en el orden de entrega (con Chloé Zhao siendo recompensada prematuramente), el ritmo de los Oscar 2021 no ha tardado en decaer, y arrojado a sus espectadores a un estado de ingente desconcierto. Cuando el humorista Lil Rel Howery ha bajado del escenario para bromear con algunos de los asistentes a la ceremonia de la Union Station la cosa, sencillamente, no pintaba bien. Aún quedaban los premios gordos, aún quedaba el In Memoriam, y la gala se estaba alargando lo indecible. Pero entonces ocurrió la magia.

Howery se ha acercado a la mesa de Glenn Close. La actriz afrontaba su octava nominación esta noche por Hillbilly, una elegía rural; un film de Ron Howard que obtuvo críticas demoledoras e incluso movió a sus fans a pensar que era preferible que el Oscar se le escapara de las manos. De lo contrario, la veterana actriz ganaría por fin con una película que no hacía justicia a su talento, y aunque afortunadamente el premio ha sido para Youn Yuh-jung, esto ha dejado a Close en la poco agraciada posición de ser la actriz más veces derrotada de la historia. Aún así, se lo ha tomado bien. Como no tardó en demostrarle a Howery.

Glenn Close is showing off her dance moves! #Oscars pic.twitter.com/JObKzQCHgn — Entertainment Weekly (@EW) April 26, 2021

De este modo, la actriz se ha prestado a levantarse para bailar meneando el trasero, convirtiéndose en material para gifs inagotables mientras tendía un puente con el videoclip Da Butt, rodado en 1988 por Spike Lee. La canción, interpretada por E.U. (Experience Unlimited), formó parte de la banda sonora del film de Lee Aulas turbulentas, y ha sido la que ha espoleado los movimientos de Close. Un momento ya icónico, que ha contribuido a darle vidilla a un tramo de la gala que se estaba haciendo muy cuesta arriba.

Aquí tienes el vídeo original.