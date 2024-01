¿Glen Powell o Justin Hartley? La confusión más divertida de los Globos de Oro 2024

El actor Glen Powell se ha convertido en uno de los hombres del año después de coprotagonizar junto a Sydney Sweeney la comedia romántica Cualquiera menos tú, que llegará a la cartelera española el próximo 19 de enero. Algo por lo que no habría sido nada descabellada su presencia en los Globos de Oro 2024, que ha llevado a muchos a incurrir en errores.

Glen Powell se hacía eco de una divertida confusión en Twitter de The Hollywood Reporter. El medio norteamericano compartía una imagen del actor Justin Hartley (This Is Us) acompañado de un texto que señalaba que se trataba de Powell, haciendo que este decidiera reírse de ello en las redes sociales.

"Creo que este es el momento perfecto para anunciar que ⁦Justin Hartley y yo protagonizaremos la película de intercambio de cuerpos más aburrida de todos los tiempos", compartía un divertido Powell en su cuenta. Si bien, hay que reconocer que ambos actores se parecen físicamente, aunque no sabemos si tanto como para confundirlos.

Justin Hartley acudía a la gala para presentar el premio a la mejor actuación de un actor masculino en una miniserie, serie de antología o película para televisión, el cual iba a parar a Steven Yeun por Bronca, la producción serial de Netflix.

Al hilo de esto, Powell también compartía unas declaraciones suyas en Instagram, donde ya hablaba de este desconcierto. "Algunas personas llegan y me preguntan si soy el tipo de This Is Us y tengo que decepcionarlos", afirmaba con un tono cómico en sus stories.

De esta forma, Powell y Hartley pasan a ser uno de los binomios que muchos acusan de ser clones del séptimo arte. Una lista en la que encontramos a algunos pares como Mila Jovovich y Linda Evangelista, Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan, Katy Perry y Zooey Deschanel, Margot Robbie y Emma Mackey, o Matt Damon y Mark Whalberg, entre muchos otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.