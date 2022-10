Gijón se llena de estrellas y grandes películas: FICX 2022 celebra su 60 aniversario con 'Armageddon Time' como inauguración

60 años es casi toda una vida, pero en el caso de un festival es mucho más que eso. Es el símbolo del éxito y la constancia, el premio a estar ahí todos los años celebrando lo mejor del cine, y ahora le toca al propio festival ser el anfitrión de su propio cumpleaños en una edición que promete ser de lo más especial: James Gray, María de Medeiros, Mariano Llinás, Werner Herzog... nadie se la quiere perder.

Estrenada mundialmente en la Sección Oficial de Cannes y siendo aclamada por el público, Armageddon Time de James Gray será la película que inaugure este FICX 2022, en el que será el estreno de la película en España. La película protagonizada por Anthony Hopkins y Anne Hathaway que cuenta la infancia de un niño en la Nueva York de los años 80 será el primer plato de un cumpleaños que cuenta con otros grandes nombres y títulos en sus filas.

Por ejemplo, tan solo con mirar su Sección Oficial ya encontramos filmes como Un été comme ça de Denis Côté, Crónica de un amor efímero de Emmanuel Mouret o a todo un habitual ya del festival como Hong Sangsoo, quien presenta su último trabajo, La novelista. A ellos se suman también otros grandes nombres del cine contemporáneo como el argentino Mariano Llinás (Clorindo Testa), el ruso Kirill Serebrennikov (La mujer de Tchaikovsky) o el alemán Werner Herzog, quien en The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft realiza una oda a la pareja de vulcanólogos que ya protagonizó el documental Fire of Love.

Fuera de la Sección Oficial, encontramos tanto interesantes nombres en Cortometrajes (los últimos trabajos de Radu Jude o María Pérez Sanz) como en los Pases Especiales, donde se podrán ver grandes títulos españoles del año como La maternal de Pilar Palomero, El agua de Elena López Riera o Pacifiction de Albert Serra, entre otros. Los más pequeños (y los que no lo son tanto) volverán a tener su sitio con la sección Enfants terribles, donde se podrán ver películas como El pequeño Nicolás, la flamante ganadora del Festival de animación por antonomasia, Annecy.

Dentro de los ciclos y retrospectivas de rigor, este FICX 2022 tendrá un marcado acento femenino. No solo por el homenaje a María de Medeiros, sino también por los ciclos dedicados a la directora Patricia Mazuy o la actriz Elina Löwensohn, la cual recibirá el premio de honor durante el festival. Todo ello en un certamen de lo más completo que tendrá lugar entre los días 11 y 19 de noviembre, un auténtico cumpleaños de cine para un festival que celebra su 60 aniversario por todo lo alto.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.