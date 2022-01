Ghostface ataca: ‘Scream’ está a punto de superar a ‘Spider-Man: No Way Home’ en la taquilla norteamericana

El terror suele ser garantía de buena taquilla, o cuanto menos de cierta rentabilidad para los estudios. Las películas que cultivan el género, con sonoras excepciones, acostumbran a ser baratas al tiempo que generan un gran deseo de acudir al cine en comandita, de ahí que la nueva Scream llegara a las salas acompañada de previsiones optimistas. Lo hacía marcada por el relevo que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (firmantes de la aplaudida Noche de bodas) han hecho con el fallecido Wes Craven, siendo al mismo tiempo la secuela más tardía que se había realizado nunca de la saga, a once años del estreno de Scream 4.

La franquicia del slasher meta que fue instaurada en los 90 tiene un fandom fiel a sus espaldas, que ha marchado a ver su último capítulo el día de estreno de forma que ya hay datos de cuál ha sido su desempeño durante el fin de semana de apertura. El caso de Scream es destacado porque además, dentro de EE.UU., se enmarca en un fin de semana “extendido”, al ser el lunes festivo por el día de Martin Luther King. Combinando esto con el correspondiente hype, Scream ha debutado en 3.664 salas a lo largo de su país de origen, y ha conseguido hacer 13.35 millones de dólares a su día de lanzamiento, este viernes.

Las previsiones, ahora mismo, barajan que Scream llegue al martes con más de 36 millones de dólares en los bolsillos, lo que supondría adelantar por fin a Spider-Man: No Way Home. La última aventura del trepamuros que encarna Tom Holland ha recaudado más de 1.300 millones de dólares a nivel global, situándose en cifras como no veíamos desde antes de la pandemia, y durante cuatro semanas ha encabezado el top mundial sin mucho problema. Hasta que ha llegado Scream, que con su triunfal primer fin de semana desplazaría a la película de Jon Watts al segundo lugar de la taquilla estadounidense.

Teniendo en cuenta que Paramount Pictures y Spyglass Media se gastaron 25 millones de dólares en la película, Scream ya ha conseguido ser rentable de facto, y está a punto de imponerse en un ránking donde Canta 2 y The King’s Man: La primera misión cierran filas a espaldas de la destronada No Way Home. A falta de conocer los datos del caso español, esta suma le basta a Scream para unos cuantos titulares más, puesto que está cerca de ser uno de los mejores estrenos de la saga (Scream 4 terminó su andadura con 38 millones) al tiempo de igualar otros grandes exponentes del género durante la pandemia.

Durante sus fines de semana iniciales Halloween Kills recaudó 49.4 millones en paralelo a que Un lugar tranquilo 2 obtuviera 47.5 millones; marcas de las que Scream quedará cerca. Algo meritorio, puesto que los films citados no tuvieron que lidiar con la contagiosa variante Ómicron, y Scream sí lo está haciendo sin que Ghostface se haya amilanado.

