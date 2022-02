Gerard Butler podría unirse al guionista de 'John Wick' para crear una nueva saga de acción

No hay duda de que a Gerard Butler le va la acción y no tiene suficiente con la saga Has Fallen que inició en 2013 con Objetivo: La Casa Blanca. Entre la multitud de proyectos que tiene hay otro que podría sumar a su lista, llevaría por título Just Watch Me y le uniría con Derek Kolstad, el guionista de la saga John Wick y también de Nadie. Y aunque, según informa Deadline, ambos están todavía en negociaciones, Kolstad desea que sea el actor escocés la estrella de la película.

El objetivo aquí es adaptar la serie de novelas escritas por Jeff Lindsay, más conocido por ser a su vez el guionista de la serie Drexter, en la que su protagonista no es un asesino a sueldo sino un escurridizo ladrón estilo Robin Hood, llamado Riley Wolf, cuyo blanco son los personajes más adinerados. De hecho, para su primera incursión cinematográfica, se uniría a una reducida élite de extravagantes y expertos amigos de lo ajeno para hacerse con la más valiosa colección de gemas del mundo, las de la corona del trono de Irán.

El mismo Kolstad se encargaría de adaptar el guion y la intención sería empezar con el rodaje a finales de este 2022, y si cuando se estrene obtiene la acogida deseada podría dar paso a una nueva franquicia del cine de acción, y robos.

El éxito más reciente de Butler ha sido la apocalíptica de Greenland: El útlimo refugio y de la que ya se está preparando la secuela, Greenland: Migration, de nuevo con Ric Roman Waugh como director.

