George Miller describe ‘Furiosa’ como “una saga”: la precuela de 'Furia en la carretera’ empieza a rodarse en 2022

A su estreno en 2015 Mad Max: Furia en la carretera no solo revitalizó de lo lindo la saga Mad Max (aunando el éxito de público con una aclamación crítica que fructificó en 6 Oscar de la Academia); también volvió a colocar a su realizador George Miller en primera línea. Mientras el veterano cineasta se veía envuelto en un litigio con Warner Bros. a cuenta de los ingresos de la película, quiso ponerse de inmediato con su siguiente proyecto. Three Thousands Years of Longing se ha rodado así en Sídney, Australia, con el protagonismo de Idris Elba y Tilda Swinton, y al parecer ya solo tiene pendiente la posproducción. Una vez concluya, Miller podría ponerse con la esperada precuela de Furia en la carretera.

Su título es Furiosa, y pretende rastrear en los orígenes del memorable personaje que nos conquistó en Mad Max: Furia en la carretera. Imperator Furiosa, tras llevar los rasgos de Charlize Theron, será interpretada por Anya Taylor-Joy como una versión más joven, estando secundada en el reparto por Yahya Abdul-Mateen II (visto recientemente en El juicio de los 7 de Chicago) y Chris Hemsworth, que se encuentra rodando actualmente en Sídney Thor: Love and Thunder. Precisamente es en Australia (concretamente en el estado de Nueva Gales del Sur) donde tendrá lugar la producción de Furiosa, según recoge The Sunday Morning Herald.

El plan es que el rodaje de Furiosa pueda comenzar a comienzos de 2022, y Miller ha dado unos cuantos detalles más de la película, proclamando muy ufano que “es una historia que no puedo esperar a ver en el cine”. “Esta película le será familiar a quienes conozcan Mad Max y en particular Furia en la carretera, pero también será algo único (...) Furia en la carretera se desarrolla fundamentalmente a lo largo de tres días y dos noches; esta se desarrolla a través de muchos años”. Esto último quizá sea lo más interesante; todo apunta a que Furiosa recreará varios años de la vida de su protagonista, antes de su encuentro con Max Rockatansky en el film de 2015.

La nueva película de George Miller no solo es muy esperada por todo aquel que disfrutó de Furia en la carretera: también lo es por el gobierno de Nueva Gales del Sur. Al estilo de lo presenciado recientemente con las series de The Last of Us o El señor de los anillos, el estado ha recibido con brazos abiertos el rodaje. Su premier Gladys Berejiklian ha dicho que será “la película más grande jamás filmada en Nueva Gales del Sur”, y al parecer inyectará 350 millones de dólares a su economía, paralelamente a la creación de 850 empleos.