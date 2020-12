George Lucas: "Si criticas los diálogos románticos de 'El ataque de los clones', no entiendes 'Star Wars"

“Desde el momento en que te vi, hace ya tantos años, no ha habido un solo día en que no haya pensado en ti. Ahora que estoy contigo otra vez, vivo en agonía". “Soy prisionero del beso que nunca debiste darme". Muchos fans de Star Wars se han reído o han criticado duramente el romanticismo ridículo y desmedido entre Anakin Skywalker (Hayden Christensen) y Padmé Amidala (Natalie Portman) en El ataque de los clones.

Sin embargo, George Lucas no solo ha salido ahora en defensa de estas frases, sino que ha atacado a quienes las critican asegurando que no entienden el estilo de Star Wars. El padre del fructífero universo galáctico ha asegurado lo siguiente sobre los diálogos del Episodio II en el nuevo libro The Star Wars Archives 1999-2005 (vía Indie Wire): "Se presentan de forma muy honesta y se interpretan al límite. Pero son coherentes, no solo con el resto de la película sino también con el estilo de Star Wars en general".

"La mayoría de la gente no entiende el estilo de Star Wars. No entienden que hay una temática subyacente que se parece a los westerns de los años 30 o a serie de sábado por la mañana", ha añadido. "Está en la era más romántica de hacer películas y filmes de aventuras. Y esta película es más melodrama que las otras", ha continuado: “Hay más culebrón en esta que en las anteriores, por lo que ajustar las escenas y llevarlas a cabo fue más complejo de lo que lo suele serlo normalmente".

El cineasta asegura que, a diferencia de lo que hacían en las producciones anteriores, en El ataque de los clones ensayaban semanalmente las escenas en cuestión. "El sábado anterior, me pasé todo el día ensayando con los actores y el cámara, y representamos la escena y la ensayamos un par de veces. Así, para el resto de la semana, teníamos una visión muy clara de lo que estábamos haciendo, y no teníamos que perder el tiempo en el set tratando de resolver las cosas".

El ataque de los clones, como las precuelas en general, ha recibido duras críticas por parte del fandom. Hayden Christensen, sin ir más lejos, ha sido objeto de burlas por su interpretación de Anakin Skywalker, futuro Darth Vader, en numerosas ocasiones. Recordemos que el actor volverá a meterse en la piel del icónico villano para la serie de Obi-Wan Kenobi (con Ewan McGregor) que prepara Disney+. ¿Convencerá esta vez a los seguidores de la franquicia?