Gaspar Noé con Dario Argento, Ari Folman con Ana Frank y más incorporaciones a Cannes 2021

Después de dejarnos huérfanos de la edición 2020 a causa de la pandemia, parece que el Festival de Cannes va con todo para esta edición de 2021. Después de presentar la lista oficial el pasado 3 de junio y añadir en los últimos días Fast and Furious 9 como proyección sorpresa, el festival ha anunciado nuevas incorporaciones. Pista: animación, pero no para niños.

Tal y como adelantó el director Thierry Frémaux durante el anuncio de la Selección Oficial, nueve películas han sido añadidas a las distintas categorías del festival. Entre estos títulos destaca la presencia de Where is Anne Frank, la nueva película de Ari Folman (Vals con Bashir), uno de los grandes genios de la animación contemporánea.

A ella se ha unido también la última obra del siempre polémico Gaspar Noé, que ya estuvo en la última edición del festival en 2019 con el mediometraje Lux Æterna. Una película que contará también con otro director pero dentro de su elenco: Dario Argento, el maestro de giallo y autor de películas como Suspiria o Profondo Rosso, estará presente en un reparto que completan Françoise Lebrun (La mamá y la puta) y el actor y humorista galo Alex Lutz.

La animación se queda fuera de competición



Lo de anunciar películas más tarde no es algo nuevo a pesar de que Cannes lleve más de un año parado. Al contrario, es una tradición y en muchos casos una bendición para festival y público, como cuando en la pasada edición llegó a última hora Érase una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino. Otras siete películas forman parte de este nuevo anuncio, destacando Mes Freres Et Moi de Yohan Manca en la sección Un Certain Regard y la aparición de Bill Murray en Sesiones Especiales con Bill Murray’s Party: New Worlds, The Cradle of a Civilisation.

Lo que sucede es que esta vez ninguna de las incorporaciones afecta a la Selección Oficial en competición. El film de Gaspar Noé se proyectará dentro de la sección Cannes Premiéres, mientras que la cinta de Ari Folman queda fuera de competición a pesar de ser la única de animación entre las seleccionadas. El director de El congreso ha podido acceder a material exclusivo de la familia Frank así como al diario original de Ana. El largometraje contará la historia de Kitty, la amiga a la que Ana dedicaba el diario, una adolescente que despierta en la Amsterdam actual para seguir los pasos de su mejor amiga.

