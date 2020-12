Gal Gadot será una espía en ‘Heart of Stone’

La estrella de Gal Gadot no deja de brillar dentro de Hollywood, así como de atraer proyectos interesantes. Luego de su aparición en la saga Fast & Furious y de su elección como Wonder Woman, la actriz es una estrella absoluta con varios proyectos donde elegir; proyectos cuyo número no deja de crecer. Así, si ya estaba vinculado su nombre a Red Notice junto a Dwyane Johnson, a la serie de Apple TV+ dedicada a Hedy Lamarr y a un biopic de Cleopatra a manos de Patty Jenkins (que ya la ha dirigido en los films de Wonder Woman), ahora hay que añadir a la lista Heart of Stone, un thriller de espionaje donde interpretaría a una versión femenina de James Bond. O del Ethan Hunt de Misión Imposible.

Según recogen medios como Collider, Skydance y la actriz han firmado un contrato que contempla una posible franquicia basada en esta protagonista, aunque todavía no se sabe siquiera si el film estaría destinado a los cines o a alguna plataforma de streaming interesada. Dada la peculiar tesitura en la que se encuentra la industria (con Warner habiendo anunciado que toda su remesa de 2021 se estrenará simultáneamente en cines y en HBO Max) no es de extrañar, pero Heart of Stone ya cuenta con un guion firmado a cuatro manos entre Greg Rucka (autor del cómic en que se basó La vieja guardia de Charlize Theron) y Allison Schroeder, responsable del film nominado al Oscar Figuras ocultas. Cosa curiosa, no sería la primera vez que Gadot encarna una espía, pues ya hizo lo propio en la comedia de 2016 Las apariencias engañan.

Para dirigir el film ya se ha tanteado el nombre de Tom Harper, que dirigiera el año pasado The Aeronauts con Eddie Redmayne y Felicity Jones. Se desconoce si esta película tendrá prioridad sobre los otros proyectos a los que ha sido vinculada Gal Gadot, pero lo que ha de importarnos antes de nada es que Wonder Woman 1984 llega a los cines españoles este 16 de diciembre, días antes de que en EE.UU. se estrene tanto en HBO Max como empleando la exhibición tradicional.