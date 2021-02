Gal Gadot recuerda cómo Zack Snyder y Wonder Woman evitaron que abandonara la actuación

Las películas de Zack Snyder nos podrán gustar más o menos, pero hay una realidad que nadie puede negar: los actores que han trabajado con él lo adoran. La última en agradecer al director la oportunidad que le dio al ficharla como Wonder Woman para Batman v Superman: El amanecer de la Justicia ha sido Gal Gadot. La actriz israelí ha compartido una foto que ya mostró Snyder hace pocos días, y que recoge su primera prueba de cámara como Diana Prince.

Recordemos que, antes de conquistar la taquilla con Wonder Woman, la película en solitario de la heroína de DC, pudimos ver a la princesa amazona de Gadot en la reunión superheroica de Batman (Ben Affleck) y Superman (Henry Cavill), con estos a puñetazos hasta que descubrían que sus madres se llamaban igual (ay, qué bromas nos ha dado el 'momento Martha').

"Zack Snyder me sacó esta foto el día en el que hice la prueba de cámara para Batman v Superman con Ben", ha explicado la actriz en un emotivo mensaje: "Vine a Los Ángeles por 30 horas mientras rodaba una película en Tel Aviv. Pero quería tanto el papel de Wonder Woman que el viaje mereció la pena".

"Siempre estaré agradecida a Zack por escogerme y creer que podría dar vida a Diana. No tenía ni idea de qué traería el futuro cuando me sacaron esta foto, verla me pone muy nostálgica", ha añadido: "También es la prueba de que todo pasa por una razón. Estaba a punto de abandonar la actuación... Y después pasó esto".

Si bien Gadot debe mucho a Snyder por esta gran oportunidad, este también está en deuda con la actriz, que fue, sin exagerar, lo más destacado de Batman v Superman. Lo único en lo que los crítica y el público estuvieron de acuerdo en lo referente a esta película fue en la brillante introducción de Diana, que se robó todos los focos gracias a la gran actuación de la actriz.

Después, a las órdenes de Patty Jenkins, el personaje ha seguido creciendo a pasas agigantados y, pese a que su secuela ha podido no tener tanta repercusión como la primera Wonder Woman, la amazona sigue mandando en el actual universo cinematográfico de DC. Tanto es así que la tercera parte de la saga de la Mujer Maravilla ya está en desarrollo con Jenkins y Gadot. Antes la veremos en Liga de la Justicia de Zack Snyder (18 de marzo en HBO), el montaje del cineasta de la vapuleada Liga de la Justicia.