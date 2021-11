“Fue terrorífico”: Adam Driver recuerda su traumática experiencia en la Comic-Con

Pocos actores se están fraguando hoy en día una carrera tan modélica como Adam Driver. Desde que se diera a conocer en Girls, este intérprete se las ha apañado para trabajar con los mejores directores y convertirse en un estandarte del cine de autor, garantizando una calidad que este año ya ha explotado en dos films monumentales: Annette y El último duelo. Este último título supone su primera colaboración con Ridley Scott, pero es que su segunda ya está rodada y se va a estrenar en breve: La Casa Gucci, prevista para el 26 de noviembre. Sin duda, Driver se encuentra en un punto muy dulce de su trayectoria, y atrás han quedado aquellos tiempos en los que quiso hacerse un hueco dentro del blockbuster interpretando a Kylo Ren en Star Wars.

Los tiempos han quedado atrás, pero Driver los recuerda bien, y puede que cada día los tenga presentes a la hora de rechazar volver a encabezar de nuevo una franquicia. Es la sensación que da una reciente entrevista en el programa de Graham Norton, donde el protagonista de Historia de un matrimonio ha hecho memoria para remontarse a 2015, cuando fue elegido como villano de El despertar de la Fuerza. Tratándose de un mastodonte de estas características (el relanzamiento de Star Wars a manos de Disney, nada menos), Driver tuvo que pasar por trámites tan penosos para él como la Comic-Con de 2015. “¿Te gustó ir a la Comic-Con?”, le preguntó el presentador. Driver fue tajante: “No”.

No es ninguna sorpresa que a alguien del perfil de Driver le desagraden este tipo de eventos, pero según apunta la experiencia en la convención de San Diego fue especialmente desagradable. El despertar de la Fuerza era un acontecimiento tan mediático que el secretismo y el acecho de los fans impedían que el actor pudiera andar tranquilo por el hotel, teniendo difícil incluso conseguir un café. “No conocía las reglas de la Comic-Con. Me metieron en un hotel a las 2 de la madrugada y les dije ‘a lo mejor mañana voy a por un café’. Y ellos ‘no, no puedes hacer eso’. Y yo ‘bueno, a lo mejor pillo el café en el hotel’”, contaba Driver, que había acudido frente a Norton promocionando La Casa Gucci.

“Y ellos ‘no, no puedes tomar un café en el hotel. Tenemos varias caretas en la bolsa, si quieres ponerte una’. Y me dieron como opciones una máscara de Iron Man y otra de Darth Vader para que pudiera salir”. Aunque resulte hilarante imaginarse a Driver escondido bajo la máscara del villano de Star Wars (recordemos, su abuelo en la ficción), no cabe duda de que lo pasó mal. Y eso no fue todo. “Entonces abro mis ventanas, porque llevaba 24 horas en la habitación esperando que pasara algo, y hay una banda en la puerta del edificio tocando la música de Star Wars en bucle, porque sabían que estábamos en el hotel. Fue terrorífico”.

A Driver “no le interesa ir otra vez” a la Comic-Con, y una vez que se ha hecho un nombre tan prestigioso en el cine adulto, es posible que no tenga que volver a hacerlo.

