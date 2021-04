“Fue duro”: A Ewan McGregor le duele la mala reputación de las precuelas de ‘Star Wars’

Es un drama omnipresente. Puede que el tiempo haya pasado y la saga de precuelas de George Lucas vaya revalorizándose en sintonía (sobre todo cuando va quedando más atrás y lo pone fácil para ponerse nostálgico), pero hasta que esa revalorización sea unánime aún queda mucho que discutir y reflexionar. O, simplemente, guardarlo con dolor en el recuerdo. Ewan McGregor era un fan absoluto de Star Wars; no le pudo pasar nada mejor que ser elegido para encarnar a Obi-Wan Kenobi en La amenaza fantasma… y las feroces críticas pugnaron por limar esta satisfacción.

“Fue duro que no fueran bien recibidas”, afirma McGregor en relación a La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. “Bastante difícil. Universalmente son películas me gustan mucho”. Y no obstante entre midiclorianos, Jar Jar Binks y derroches CGI, las críticas fueron implacables. Algunas de ellas, en lo que respecta a McGregor, pueden ser entendibles. Así se lo contaba a The Hollywood Reporter. “A George le encanta la tecnología y llevarla al límite. Quería más y más control de lo que veíamos en la imagen. Después de tres o cuatro meses se volvía especialmente tedioso cuando las escenas son… no quiero sonar brusco, pero no es Shakespeare”.

“No hay nada que escarbar en el diálogo que te pueda satisfacer cuando no hay un escenario alrededor”. Sin duda, este tipo de experiencias echó un poco a perder el lujo de ser Obi-Wan, pero McGregor ha recuperado la oportunidad de volver a hacerlo dentro de la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+, cuyo rodaje es inminente. Donde, además, las pantallas verdes que tan difícil hacían la interpretación aquí serán sustituidas por la tecnología StageCraft de reciente patentación, según la cual el actor se puede mover a través de un escenario envolvente. McGregor se muere de ganas de probar esta técnica, que ha facilitado los rodajes cuadriculados de The Mandalorian y apunta a convertirse en una constante entre las superproducciones del futuro.

Obi-Wan Kenobi se ambienta diez años después de La venganza de los Sith, con Kenobi exiliado en Tatooine para proteger a un joven Luke Skywalker. No está claro si a este le veremos, pero ya está confirmado que también se pasará por la serie Hayden Christensen como Anakin Skywalker, antiguo padawan de Obi-Wan. Y, actualmente, el terrorífico Darth Vader. La serie de Obi-Wan Kenobi llegaría el año que viene a Disney+.